Las ventas de libros siguen al alza y crecen un 3,3% hasta 3.138 millones de euros en 2025

El sector editorial español sigue al alza y consolida una racha de doce años de crecimiento consecutivo. Los sellos editoriales lograron unas ventas en España de 3.138,51 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento interanual del 3,3%, según el Avance del Informe de Comercio Interior del Libro 2025, de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Las perspectivas son halagüeñas, los datos preliminares del primer semestre de 2026 indican que se logrará superar el máximo de 2008, cuando se facturaron más de 3.185 millones de euros, y se rondarán los 3.200 millones en este ejercicio.

El dosier elaborado por Conecta, con el patrocinio de CEDRO y del Ministerio de Cultura, se ha presentado en la Feria del Libro de Madrid y arroja unos resultados de 196,12 millones de ejemplares vendidos en un mercado dinámico que produce 89.107 títulos al año, una solidez que suponen una anomalía en el viejo continente.

“Estas cifras reflejan que se mantiene lo que nuestros colegas europeos han denominado como fenómeno español o ibérico, ya que somos los dos países en los que el crecimiento de las ventas se ha mantenido, especialmente en los últimos años”, ha explicado Manuel González, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Los libros en papel siguen siendo los preferidos por los lectores. España y Portugal siguen siendo los dos mercados donde más subió la facturación por ventas de libros en papel respecto al ejercicio anterior, un 3,1% y 2.945 millones de euros en valor absoluto, mientras que la tendencia de otros países europeos es la contraria, con valores más moderados o incluso negativos en Alemania (-5%), Francia e Italia (-2%).

González matiza que le gustaría tener un mercado tan maduro como el germano porque allí una persona compra una media de 7 libros al año, mientras que en España esa cifra se reduce a 3,6 ejemplares por habitante.

El formato digital avanza un 5,3%, pero representa una pequeña parte de la cifra de negocio con 174,39 millones el pasado año. González apunta que uno de los factores que explica el crecimiento sostenido de las ventas es “el incremento de los índices de lectura que venimos también detectando en los últimos años a través de nuestro barómetro”.

El conjunto de las empresas editoriales españolas registra doce años consecutivos de crecimiento. Desde 2014, año en el que empezó la racha, la facturación ha aumentado en 942,71 millones de euros, cerca de un 43%. Además, desde 2021 acumula 562 millones, un crecimiento del 21% en el último quinquenio.

En grandes números, los ejemplares vendidos repuntaron un 0,8% hasta 196,12 millones de unidades impresas. El precio medio de cada libro se situó en 15 euros, 33 céntimos más que en 2024.

Los audiolibros se disparan Llama la atención el auge de los audiolibros, que vuelven a crecer por encima del 50%. Su facturación supera los 15 millones de euros, un 53,3% más interanual. En los últimos cinco años, este formato se ha disparado exponencialmente, pasando de 2,02 millones en 2020 a 15,30 en 2025. El audiolibro se consolida como un elemento complementario relevante dentro del ecosistema del libro, y refleja la capacidad del sector editorial para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. Al entrar en detalle, la ficción impulsa el crecimiento del mercado editorial gracias al empuje de los cómics, tebeos y novelas gráficas, que facturaron 97,29 millones de euros, un 38,6% más interanual. La literatura infantil y juvenil alcanza ya unas ventas cercanas a los 650 millones, con un incremento del 17,8%, mientras que los libros de ficción adulta (novela, poesía y teatro) avanzan el 17,2% con respecto a 2024, hasta 831 millones. Las ventas de los libros de texto, cuyo mercado está condicionado por el calendario de renovaciones (en el curso pasado se cumplió el cuarto año de vigencia de los libros en los cursos impares en la mayor parte de las comunidades y no hubo cambio de manuales), bajaron un 7,8% hasta 713 millones de euros. La caída fue aún mayor en los libros de no ficción (científico-técnico, ciencias sociales y humanidades, Derecho…) que se desplomaron un 9,2%, hasta 825 millones y rompen con diez años de crecimiento. El Avance del Informe de Comercio Interior suma 89.107 títulos editados en 2025, un 1,8% más. Dos tercios corresponden a libros en papel (61.831), que crecen el 3,5%, y un tercio a títulos en formato digital (27.276), que disminuyen un 1,8%.

Menos libros invendidos La tirada media en papel vueve a reducirse, en línea con los últimos tiempos, hasta situarse en 3.374 ejemplares por título, un 4,1% menos. González asegura que si un editor no vende al menos el 50% de la tirada "va a perder dinero" lo que explica su ajuste. A preguntas de RTVE Noticias, ha indicado que "hace una década el porcentaje de libros invendidos era del 35% y ha bajado hasta el 20%, gracias a las mejoras tecnológicas o el estudio del público que permite tener menos devoluciones". El catálogo editorial español alcanza los 983.209 títulos vivos en oferta el pasado año, un 3,6% más que en 2024. En total, se publicaron 208,63 millones de ejemplares en papel, un ligero retroceso del 0,7%.