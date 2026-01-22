La lectura sigue al alza especialmente entre las mujeres y los jóvenes

“Mujer, joven, universitaria que vive en una ciudad”, ese es el perfil del lector en España que no se altera desde hace años. En este caso, la brecha de género a favor de las lectoras es de 12,5 puntos porcentuales. El Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2025 muestra que los índices de lectura crecen tanto entre la población femenina (con un incremento anual de 0,6 puntos) como en la masculina (el 0,8 más), pero ellas continuan leyendo mucho más.

En España, leen el 72,3% de las mujeres, por el 59,8% de los hombres, lo que nos da una media del 66,2% de la población que lee en su tiempo libre, una cifra en ascenso lento y constante desde hace un decenio.

Si tenemos en cuenta también a las personas que solo leen por trabajo, el porcentaje de lectores se eleva hasta el 69,8%. Además, si incorporamos a los lectores exclusivos de cómic, la proporción sigue aumentando hasta el 71,2%, pero se sigue quedando más de un punto por debajo (1,1) del umbral de mujeres que leen.

Dos tercios son lectores La lectura continua al alza como actividad de ocio en España. Casi dos de cada tres leen libros en su tiempo libre, 0,7 puntos porcentuales más que en 2024 (65,5%). Desde 2017, avanza 6,5 puntos porcentuales. Estos son algunos datos que arroja el barómetro de hábitos de lectura, elaborado por Conecta para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), con el patrocinio de CEDRO y la colaboración del Ministerio de Cultura. “Se consolida la lectura como una actividad de ocio en el tiempo libre. Especialmente, desde la pandemia, cuando se produjo un importante repunte que, pasados los años, se ha consolidado. Es también significativo que este crecimiento se está produciendo en todos los tramos de edad y viene a desmentir el mito de que los jóvenes no leen”, apunta Daniel Fernández, presidente de los editores.

Falta de tiempo para leer Más allá de los datos positivos, un tercio de los españoles (33,8%) no lee nunca o casi nunca en su tiempo libre. Para explicar por qué no leen o no lo hacen con mayor frecuencia, argumentan la falta de tiempo (42%), especialmente entre las mujeres entre los 25 y los 65 años. Le siguen aquellos que prefieren otros entretenimientos (32,6%) o, directamente, los que no tienen interés por la lectura (20%). En ambos casos estos dos argumentos son señalados por hombres jóvenes. El cómic vuelve a crecer y se convierte en una lectura cada vez más presente. Un 14,3% de la población lee cómics, un 38% más que en 2020. Cifras que apuntan a la consolidación del cómic como una puerta de entrada a la lectura tradicional y como el formato complementario al libro que más triunfa.

Los jóvenes leen más El estudio rompe con el mito de que los jóvenes no leen. De hecho, en el tramo entre 14 y 24 años se registra el mayor índice, más de tres de cada cuatro (un 76,9%) se declaran lectores por ocio. Esto representa 1,6 puntos más que en 2024 y 6,2 puntos respecto a 2017. La población mayor de 65 años, que dedica su tiempo libre a los libros, llega al 58%, 2,4 puntos porcentuales interanuales más y suma 13 puntos desde 2017. Este crecimiento podría deberse a que esta franja de edad ya comienza a incorporar a aquellas generaciones que cursaron la enseñanza obligatoria y pudieron ir adquiriendo el hábito lector. La población más lectora sigue siendo la que tiene estudios universitarios, pero cae 2,2 puntos con respecto a 2024, por lo podría haber llegado a su culmen. En relación a 2017, este porcentaje mejora en 1,5 puntos. Los lectores con estudios secundarios (63,1%) han crecido 6,3 puntos desde 2017 (2 puntos respecto a 2024). Entre los que solo completaron estudios primarios, el hábito lector ha crecido 2,4 puntos interanuales hasta un 41,9% y 4,3 puntos en el último decenio.

Más lectores en Madrid La lectura crece en todas las comunidades autónomas, aunque solo cinco superan la media nacional de 66,2%. Se trata de Madrid, 72,8%; País Vasco, 70,1%; Cataluña 69,5%, Navarra, 68,5%; y La Rioja, 68%). Destacan los incrementos en Extremadura, Galicia y Andalucía, que progresan 5,9 puntos, 4,3 y 4,2 puntos porcentuales, respectivamente. La lectura en digital y los audiolibros suben en usuarios y en diversidad de formatos. Un tercio de los lectores (33,2%) usan el libro electrónico, 1,5 puntos más que en 2024, lo que viene a confirmar su recuperación. El e-reader, con un 16%, continúa siendo el dispositivo más utilizado, seguido por el móvil con un 11,8% y el ordenador con un 11,1%. Lentos pero seguros, los audiolibros seducen cada vez a más amantes de la literatura: en 2025, el 9% de la población dijo haber escuchado audiolibros, frente al 7,9% del año anterior, lo que confirma que este formato va ganando adeptos, especialmente entre la población más joven.