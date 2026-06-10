La Feria del Libro retira una charla sobre el Sáhara por falta de "pluralidad, neutralidad y sensibilidad"

La Feria del Libro de Madrid ha decidido retirar de su programación la charla titulada Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas, programada para esta tarde, según ha hecho constar en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

"Tras revisar el contenido y la configuración de la actividad, la organización considera que dicha propuesta de uno de nuestros expositores nunca debió formar parte de la programación de la FLMadrid26. Somos conscientes de que la actividad no se ajusta a los criterios de pluralidad, neutralidad institucional y sensibilidad exigibles en un espacio cultural de carácter público y abierto como la Feria del Libro de Madrid", reza el escrito.

Desde la organización, aseguran que la inclusión de esta actividad responde a "un fallo en los mecanismos internos de supervisión y validación de contenidos", añaden que lamentan esta circunstancia y que "tan pronto como se detectó esta situación, la organización procedió a retirar el acto de la programación cultural".