La Feria del Libro retira una charla sobre el Sáhara por falta de "pluralidad, neutralidad y sensibilidad"
- La convocatoria había provocado las protestas de la delegación saharaui en España
- Iba girar sobre “las características del Sáhara marroquí”, solo con expertos de Marruecos
La Feria del Libro de Madrid ha decidido retirar de su programación la charla titulada Sáhara: patrimonio, identidad y vías de desarrollo a la luz de las transformaciones contemporáneas, programada para esta tarde, según ha hecho constar en un comunicado enviado a los medios de comunicación.
"Tras revisar el contenido y la configuración de la actividad, la organización considera que dicha propuesta de uno de nuestros expositores nunca debió formar parte de la programación de la FLMadrid26. Somos conscientes de que la actividad no se ajusta a los criterios de pluralidad, neutralidad institucional y sensibilidad exigibles en un espacio cultural de carácter público y abierto como la Feria del Libro de Madrid", reza el escrito.
Desde la organización, aseguran que la inclusión de esta actividad responde a "un fallo en los mecanismos internos de supervisión y validación de contenidos", añaden que lamentan esta circunstancia y que "tan pronto como se detectó esta situación, la organización procedió a retirar el acto de la programación cultural".
Protestas saharahuis
"La Feria del Libro de Madrid es un espacio dedicado al libro, la cultura y el diálogo, y no debe convertirse en vehículo de promoción de posiciones políticas unilaterales sobre conflictos internacionales", asegura la nota. En particular, los ponentes del evento eran exclusivamente expertos marroquíes, lo que provocó la protesta de la delegación saharaui para España (Frente Polisario) y de otros residentes de la antigua colonia española.
En un principio, la charla tenía como objetivo analizar “las características del Sáhara marroquí”, entre las que destacan el “hassaniya en la escuela marroquí, modelo de desarrollo de las provincias del Sur de Marruecos o la economía marítima en el sur de Marruecos”.
La Feria asegura que "reforzaran los procedimientos de validación de actividades para evitar que situaciones similares puedan producirse en el futuro" y lamentan las molestias y "la preocupación que esta circunstancia haya podido generar entre patrocinadores, participantes, medios de comunicación, entidades colaboradoras y público asistente".
Por último, la FLM deja constancia de que, "aunque la actividad estaba prevista en el Espacio Talento a bordo, Iberia no ha participado en su organización, selección, programación ni contenido, permaneciendo completamente ajena a la misma en todo momento".