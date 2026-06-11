Clavijo cree "inoportuna" la visita de Sánchez a Arguineguín cuando "nunca" estuvo cuando la crisis migratoria
- Sigue la última hora sobre la visita del papa León XIV a Canarias
- El presidente canario espera que la visita de León XIV sea un "punto de inflexión" en el tema migratorio
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado "inoportuna" y "no muy coherente" la visita del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al muelle de Arguineguín (Gran Canaria) junto al papa León XIV este jueves, pues ha advertido de que cuando la crisis migratoria de hace un par de años -este puerto llegó a acoger a 2.500 personas migrantes-, "nunca quiso acercarse" y tuvo que ser un juez quien "levantó el campamento".
"Nos hubiera gustado que el presidente Sánchez estuviera más presente en el fenómeno migratorio en Canarias a lo largo de estos años, no solo cuando viene el papa", ha admitido en una entrevista en Las Mañanas de RNE. En este sentido, ha admitido que en aquel momento en Canarias no se sintieron "respaldados ni por el Gobierno de España ni el de la Unión Europea (UE)".
Pero no solo ha considerado "incoherente" a Sánchez. También ha considerado que lo es Vox, por darse "golpes de pecho" y "hablar de los valores cristianos", y "luego es capaz de hacer lo contrario de lo que dice el papa".
Contra el pacto migratorio europeo
Clavijo ha asegurado no estar de acuerdo con el pacto migratorio europeo, porque, entre otros asuntos, plantea "muchas incógnitas", como el pasar de "72 horas de retención" de los inmigrantes hasta poder pasar "seis meses". También ha mostrado su preocupación por los centros que pueda haber fuera de la UE para llevar a los inmigrantes, pues cree que pueden no tener "garantías" de que se respeten los derechos humanos. "El modelo Meloni es el que se está imponiendo en Europa y no estamos de acuerdo con él", ha afirmado.
No obstante, el presidente canario ha asegurado que espera que la visita de León XIV sea un "punto de inflexión" en el tema migratorio, ya que, en su opinión, el pacto migratorio europeo "va en contra de lo que nos dice el papa. "La esperanza que tenemos es q ese discurso del papa nos haga reflexionar", ha admitido.
Por otra parte, Clavijo ha alertado de que el fenómeno migratorio puede incrementarse "dentro de unos meses", ya que la UE va a destinar más dienro a defensa que a migración, y ha recordado que se ha reducido la misión europea en el Sahel.