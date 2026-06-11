Clavijo cree "inoportuna" la visita de Sánchez a Arguineguín cuando "nunca" estuvo cuando la crisis migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha considerado "inoportuna" y "no muy coherente" la visita del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al muelle de Arguineguín (Gran Canaria) junto al papa León XIV este jueves, pues ha advertido de que cuando la crisis migratoria de hace un par de años -este puerto llegó a acoger a 2.500 personas migrantes-, "nunca quiso acercarse" y tuvo que ser un juez quien "levantó el campamento".

"Nos hubiera gustado que el presidente Sánchez estuviera más presente en el fenómeno migratorio en Canarias a lo largo de estos años, no solo cuando viene el papa", ha admitido en una entrevista en Las Mañanas de RNE. En este sentido, ha admitido que en aquel momento en Canarias no se sintieron "respaldados ni por el Gobierno de España ni el de la Unión Europea (UE)".

Pero no solo ha considerado "incoherente" a Sánchez. También ha considerado que lo es Vox, por darse "golpes de pecho" y "hablar de los valores cristianos", y "luego es capaz de hacer lo contrario de lo que dice el papa".