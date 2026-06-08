La vivienda de segunda mano se encarece un 13,5% y protagoniza la mayor subida en 19 años

El precio de la vivienda libre subió un 12,9% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2025. En este contexto al alza, las casas de segunda mano se han encarecido un 13,5% y protagonizan el mayor aumento en 19 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con esta subida del 12,9% en los primeros tres meses del año, el precio de la vivienda libre acumula 48 trimestres (12 años) consecutivos de alzas interanuales.

El mercado de segunda mano, disparado Optar por un piso o casa de segunda mano exige cada vez un mayor desembolso, según los datos de INE. Durante los primeros tres meses de 2026, el precio ha subido un 13,5% respecto al mismo periodo en 2025. Si se contrapone al último trimestre de 2025, el aspirante a comprador tendrá que pagar un 3,072% más de media. Este 13,5% es una cifra récord, ya que es la más elevada de toda la serie histórica desde 2007.

La vivienda nueva se encarece a menor ritmo Los pisos y casas a estrenar se han mantenido al alza, pero han aflojado la escalada. En el primer trimestre de 2026, los precios han aumentado un 9,1%. Si se compara este dato con el mismo periodo de 2025, la subida es 2,1% menor y la más moderada desde el cuarto trimestre de 2023. El mercado inmobiliario ha escalado en precios en todo el territorio español y todas por encima de los dos dígitos. Aragón y Murcia con un 15,6% lideran el ranking, seguidas de Castilla y León y Ceuta con un 14,9%. En Cataluña y Navarra las subidas han sido más leves (10,5%) y en el País Vasco, del 10,2%. De propietarios a inquilinos: la crisis de la vivienda, en el quinto capítulo de 'La Semana con Pepa Bueno'