Una nueva manifestación recorre Madrid en defensa de la sanidad pública y frente al "desmantelamiento" del PP

Miles de personas se han manifestado de nuevo este domingo en las calles de Madrid en defensa de la sanidad pública y "para evitar que continúe" su "desmantelamiento planificado" por parte del Gobierno del Partido Popular.

La protesta, convocada por la plataforma ciudadana Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid bajo el lema "Salvar nuestra sanidad pública es salvarnos a tod@s", ha estado conformada por cuatro columnas que han partido a las 12:00 horas desde Atocha, Sevilla, Colón y la plaza Salvador Dalí, y han acabado confluyendo en la plaza de Cibeles. Se trata de la quinta marcha con este formato convocada por esta plataforma en los últimos años.

La plataforma convocante ha alertado de que "están desmantelado la sanidad pública madrileña cada vez de una forma más acelerada" y ha denunciado las largas listas de espera y la privatización. "Hay que salvar la sanidad pública, nos jugamos la vida, la salud y el bienestar del conjunto de la población", ha subrayado.

Durante la marcha se han coreado eslóganes como "La sanidad pública no se vende, se defiende" y "Nada, nada, nada para la privada", además de gritos contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.

El PSOE pide revertir todos los conciertos con la sanidad privada La portavoz regional del PSOE, Mar Espinar, ha acudido a apoyar a los manifestantes y en declaraciones a los medios ha señalado que "la salud no es un negocio". "La sanidad no puede ser algo que la señora Ayuso esté utilizando para pegarse la vida padre ella y los suyos", ha dicho Espinar, quien ha pedido una "reversión" de todos los conciertos con la sanidad privada, que, en sus palabras, "priman los negocios por encima de la salud". El Gobierno da el primer paso para frenar la gestión privada de la sanidad y Ayuso les acusa de "azuzar el miedo" Podemos también ha estado presente en la marcha, desde donde la eurodiputada Irene Montero ha reclamado que el dinero público sea para la sanidad pública, y ha exigido la derogación de la ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. "Lo que tenemos que hacer es prohibir que la sanidad se pueda privatizar y eso es derogar la Ley 15/1997, y en eso tiene tanta responsabilidad el PSOE como el PP, porque quien permite que eso pase es tan insensato y tan criminal en sus políticas como quien lo ha hecho", ha reclamado.