Miles de personas se manifiestan en Santiago de Compostela en defensa del sistema público de salud
- Denuncian el mal estado de la atención primaria, donde "hay que esperar más de una semana de media" para una consulta
- En la protesta han participado los líderes de la oposición: Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG)
Miles de personas se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela en defensa del sistema público de salud y en contra de los "recortes" sanitarios de la Xunta de Galicia.
La marcha, convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública, ha partido pasadas las doce del mediodía de la alameda de la capital gallega y ha emprendido un rápido recorrido bajo la lluvia por las calles de la ciudad.
Por el camino han entonado cánticos y consignas como "Queremos más atención primaria", "Sanidad pública y de calidad" o "Que metan a Rueda en las listas de espera" y han portado pancartas con mensajes reivindicativos.
El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, ha dicho que esta protesta "tiene como objetivo llamar la atención" de la opinión pública y de las instituciones por la "situación de desmantelamiento, de privatización y de bloqueo de la sanidad pública".
Martín ha señalado como principales problemas del sistema en Galicia el mal estado de la atención primaria, donde "hay que esperar más de una semana de media" para acceder a una consulta con el médico de cabecera, o la consolidación de unas listas de espera "falsificadas", con tiempos mayores a los divulgados.
A este respecto, ha remarcado que el sistema de "buzón" con el que se distribuyen las citas en la sanidad gallega impide a los usuarios saber cuánto tiempo van a estar aguardando por una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención; aunque las listas de espera no se han reducido pese a este "maquillaje".
Reclaman más médicos en atención primaria
El portavoz de la plataforma también ha advertido de la "descapitalización" del sistema sanitario, ya que se derivan de manera constante pacientes de la sanidad pública a centros privados, o del "colapso" de las urgencias hospitalarias por el mal funcionamiento de los consultorios y puntos de atención continuada de la primaria.
En este sentido, ha considerado que es necesario un "incremento sustancial" de los médicos presentes en centros de salud, pero no con más contrataciones, sino con una mejor distribución de los recursos humanos existentes en el sistema, ya que "nadie quiere ir a la atención primaria porque las condiciones son muy precarias".
Por último, ha alertado del auge de los seguros privados de bajo coste y escasas prestaciones para los usuarios y de la falta de inversión en materia de salud.
"Este año prácticamente no ha crecido nada el presupuestario sanitario respecto del año pasado si descontamos la inflación", ha apuntado Martín, que cree que todas estas cuestiones favorecen el negocio de los grupos privados y de "empresas multinacionales que están respaldadas por fondos de inversión".
En la protesta han participado, además de múltiples colectivos y plataformas sanitarias, los principales sindicatos de Galicia y los líderes de la oposición, Ana Pontón (BNG) y José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG), junto a otros cargos de sus partidos.