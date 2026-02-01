Miles de personas se manifiestan en Santiago de Compostela en defensa del sistema público de salud

Miles de personas se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela en defensa del sistema público de salud y en contra de los "recortes" sanitarios de la Xunta de Galicia.

La marcha, convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública, ha partido pasadas las doce del mediodía de la alameda de la capital gallega y ha emprendido un rápido recorrido bajo la lluvia por las calles de la ciudad.

Por el camino han entonado cánticos y consignas como "Queremos más atención primaria", "Sanidad pública y de calidad" o "Que metan a Rueda en las listas de espera" y han portado pancartas con mensajes reivindicativos.

El portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, ha dicho que esta protesta "tiene como objetivo llamar la atención" de la opinión pública y de las instituciones por la "situación de desmantelamiento, de privatización y de bloqueo de la sanidad pública".

Martín ha señalado como principales problemas del sistema en Galicia el mal estado de la atención primaria, donde "hay que esperar más de una semana de media" para acceder a una consulta con el médico de cabecera, o la consolidación de unas listas de espera "falsificadas", con tiempos mayores a los divulgados.

A este respecto, ha remarcado que el sistema de "buzón" con el que se distribuyen las citas en la sanidad gallega impide a los usuarios saber cuánto tiempo van a estar aguardando por una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención; aunque las listas de espera no se han reducido pese a este "maquillaje".