Varias decenas de miles de personas han llenado las calles de Santiago de Compostela este domingo para protestar contra la política sanitaria de la Xunta y defender la sanidad pública y la atención primaria.



La movilización, convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública y respaldada por entidades sociales, partidos y sindicatos, ha empezado al mediodía en la Alameda y ha terminado en una abarrotada plaza del Obradoiro, que ha impedido el acceso de todos los asistentes, más de 50.000 según la organización y 22.000 para la Policía Local.



El manifiesto ha denunciado los "recortes en los presupuestos, aplicados por los sucesivos gobiernos del Partido Popular" y la tendencia a la "privatización" de los servicios. La movilización ha contado, además, con consignas como "Sanidade pública" y "Non, non, non á privatización", se ha celebrado tras la pancarta "Na defensa e mellora da sanidade pública. Queremos a nosa atención primaria" de SOS Sanidade Pública.

El portavoz de esta plataforma, Manuel Martín, ha expresado que el objetivo es clamar frente a la "mezcla imposible de incapacidad y de intención privatizadora" de la Xunta en materia sanitaria. "La población tiene que entender que para cambiar la política sanitaria en un gobierno absolutamente cerrado a cualquier cambio, igual hay que cambiar de políticas y cambiar de políticos", ha argumentado.

Su entidad ha presentado una iniciativa legislativa popular, con más de 50.000 firmas de apoyo, que busca cambiar el modelo de la atención primaria.