Miles de personas se manifiestan en Madrid en contra de la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso

Miles de personas se han manifestado este domingo en Madrid en contra de la política sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

La marcha, convocada por sindicatos y asociaciones vecinales, ha comenzado a las 12:00 horas frente al Ministerio de Sanidad bajo el lema "Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos", reúne a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos que llevan pancartas contra la privatización de la Sanidad en Madrid y en las que se puede leer "la sanidad no se vende, la sanidad se defiende".

Los organizadores han advertido de la situación "crítica" de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y han reclamado un cambio en la política sanitaria del Gobierno regional del Partido Popular.