El juez archiva las denuncias por supuestas irregularidades en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 13 de Sevilla ha archivado las denuncias presentadas por el PSOE y Podemos por supuestas irregularidades en los contratos de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia, al no apreciar indicios de hecho delictivo alguno en su tramitación. Admite que existen algunos "aspectos puntuales que no cumplen la normativa", pero estos no implican prevaricación.

El auto del juez José Antonio Gómez, dictado el pasado jueves y al que ha tenido acceso RTVE, rechaza que existan indicios para proceder a examinar detalladamente cada contrato, "por cuanto no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito".

Determina además que prolongar más la instrucción "vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades que impide, no sólo una investigación prospectiva, sino también que cualquier ciudadano pueda verse sometido a una investigación sin verdadero fundamento, pues se vulneraría, al menos, el artículo 24 de nuestra Constitución".

La forma de proceder del SAS fue "razonable" El juez determina que la forma de proceder del Servicio Andaluz de Salud resultó "razonable respecto a la normativa general y específica de aplicación, si bien presenta aspectos puntuales que no cumplen la normativa, aunque no son generalizados, pero merecen una advertencia" y una serie de recomendaciones para subsanarlos. Precisamente, el juez pone en valor "el control permanente" de la Administración, "que ha permitido conocer las posibles irregularidades" y fundamentar las citadas querellas, pero recalca que no existe "ningún indicio" que permita afirmar que el cambio de la fiscalización previa por permanente o posterior se hizo "con la pretensión de vulnerar los controles, pues resultó ser todo lo contrario". "No debe olvidarse que la contratación de emergencia no exige, propiamente, tramitar expediente administrativo, y permite contratar libremente", incide. Este hecho, "limitaba especialmente la eficacia del control previo, o al menos podía pensarse que así podía ocurrir". Por tanto, incide en que "el carácter prevaricador, como algo de intensidad superior a la mera irregularidad o ilegalidad, no se obtiene sumando muchas irregularidades. La suma de resoluciones irregulares no convierte en prevaricación lo que aisladamente considerado no es más que una irregularidad. No es un problema cuantitativo, sino cualitativo". Y concluye: "Lo cierto es que, como este magistrado ha podido comprobar -pese a las referidas dificultades, subsanadas con los propios medios personales-, no existen dichas irregularidades, sino mera reorganización de la documental, tal y como fue interesado".