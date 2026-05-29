El veneno de abeja no cura el cáncer de mama: es un estudio preclínico que no se ha probado en humanos
- Cuidado con los mensajes que descontextualizan este estudio del Instituto Harry Perkins en fase preclínica
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Mensajes de redes sociales aseguran que el veneno de abeja puede "destruir el 100% de las células de cáncer de mama en menos de 60 minutos" y que ha logrado "lo que la quimioterapia no pudo". Las publicaciones descontextualizan un estudio que demostró en 2020 que el veneno de abeja mata las células cancerosas en algunos tipos de cáncer de mama pero, según nos confirma el mismo centro de investigación, aún continúa en fase preclínica y no se ha probado con humanos ni se ha traducido en un tratamiento. Los tres oncólogos consultados por VerificaRTVE advierten del riesgo de difundir estudios incipientes de forma descontextualizada porque pueden generar falsas expectativas y empujar a las pacientes a abandonar o retrasar tratamientos "que sí salvan vidas".
"El veneno de abeja melífera puede destruir el 100% de las células de cáncer de mama en menos de 60 minutos", afirma una publicación en X del 25 de mayo que ha sido compartida más de 4.000 veces. Otro mensaje, en inglés, del 17 de mayo, compartido más de 20.000 veces, asegura que "las abejas han logrado lo que la quimioterapia no pudo".
Un estudio prometedor sin aplicación práctica hasta la fecha
Estos mensajes se refieren a un estudio en fase preclínica que se hizo en Australia en 2020. Lo elaboró el Instituto Harry Perkins y la Universidad de Australia Occidental y se titula 'El veneno de abeja y la melitina suprimen la activación del receptor del factor de crecimiento en el cáncer de mama triple negativo y con sobreexpresión de HER2'. Este informe, liderado por la doctora Ciara Duffy y publicado en la revista Nature Precision Oncology, comprobó en laboratorio que tanto el veneno de abeja como uno de sus componentes (melitina) destruyen las células de cáncer de mama triple negativo y de cáncer de mama HER2 positivo. Observaron, además, que la melitina conseguía reducir los mensajes químicos de las células cancerosas, evitando que se multiplicaran.
El Instituto Harry Perkins ha confirmado a VerificaRTVE que las investigaciones han seguido avanzando, aunque continúan en fase preclínica. En los últimos años, el trabajo lo ha asumido Edina Wang. La doctora explica que, en la actualidad, están trabajando para que la melitina sea más segura "y se dirija a las células cancerosas, sin dañar el tejido sano" ya que por sí sola "es altamente tóxica". Una de las investigadoras, Pilar Blancafort, nos confirma que actualmente están preparando un "documento preclínico" con los últimos hallazgos que se han producido en modelos animales. También han comenzado a investigar el cáncer de ovario y, "aunque aún es pronto, los resultados iniciales son prometedores".
Los estudios avanzan pero, a pesar de ello, Wang advierte que "se necesita más investigación, sobre todo en entornos clínicos, para garantizar que la melitina dirigida pueda administrarse de forma segura y eficaz en los tumores de pacientes con cáncer de mama" y recuerda: "El veneno de abeja en sí no puede usarse directamente como tratamiento porque contiene componentes alergénicos y tóxicos que lo hacen inseguro en su forma natural".
El riesgo de dar falsas esperanzas a pacientes de cáncer
El cáncer de mama es el tumor más frecuente de las mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se detectan unos 2,3 millones de casos. En países occidentales como España, aunque la incidencia ha crecido, la mortalidad ha descendido gracias a las mejoras en los cribados y en los tratamientos. Todavía hay subtipos difíciles de tratar como el cáncer de mama triple negativo y el HER2 positivo, dos de los subtipos investigados en el Instituto Harry Perkins.
Las investigaciones del Instituto Harry Perkins están en fase preclínica (en laboratorio), es decir en una fase muy incipiente. Por eso mismo, los oncólogos consultados por VerificaRTVE advierten de que estos mensajes sin contexto pueden generar "falsas expectativas" a las enfermas de cáncer de mama.
El presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM) y oncólogo médico, Ander Urruticoechea Ribate, advierte de que "es fundamental ser rigurosos" porque "estamos ante resultados preclínicos, obtenidos en cultivos celulares y de momento no probado en seres humanos, por lo que aún queda un largo recorrido antes de saber si podrían traducirse en beneficio real para los pacientes". Y añade: "No se pueden crear falsas expectativas, ya que serán necesarios muchos más estudios para confirmar su eficacia y su seguridad".
De hecho, Elías López Jiménez, oncólogo en la Asociación Española contra el Cáncer, explica que menos del 10% de estas investigaciones preclínicas, in vitro, acaban en tratamiento: "No siempre todo lo que tiene actividad in vitro, puede superponerse (...) sobre tumor en paciente. Son cosas muy diferentes y muy distintas, por eso nunca hay que sacarlo de contexto y hay que explicar muy bien cuando hay un hallazgo, en qué consiste ese hallazgo, qué repercusión tiene y qué alcance puede tener".
El riesgo, afirma el oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid Rodrigo Sánchez-Bayona, secretario científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), es que estas afirmaciones "crean falsas expectativas y pueden empujar a los pacientes a abandonar o retrasar tratamientos convencionales (quimioterapia o cirugía) que sí salvan vidas".
En VerificaRTVE te hemos advertido en otras ocasiones del riesgo de la desinformación en la salud y hemos desmontado varios bulos científicos. Por ejemplo, el que atribuía a científicos chinos la creación de una cepa mutante del coronavirus o la tergiversación de un estudio sobre la supervivencia del hantavirus en el semen.