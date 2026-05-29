El veneno de abeja no cura el cáncer de mama: es un estudio preclínico que no se ha probado en humanos

Mensajes de redes sociales aseguran que el veneno de abeja puede "destruir el 100% de las células de cáncer de mama en menos de 60 minutos" y que ha logrado "lo que la quimioterapia no pudo". Las publicaciones descontextualizan un estudio que demostró en 2020 que el veneno de abeja mata las células cancerosas en algunos tipos de cáncer de mama pero, según nos confirma el mismo centro de investigación, aún continúa en fase preclínica y no se ha probado con humanos ni se ha traducido en un tratamiento. Los tres oncólogos consultados por VerificaRTVE advierten del riesgo de difundir estudios incipientes de forma descontextualizada porque pueden generar falsas expectativas y empujar a las pacientes a abandonar o retrasar tratamientos "que sí salvan vidas".

"El veneno de abeja melífera puede destruir el 100% de las células de cáncer de mama en menos de 60 minutos", afirma una publicación en X del 25 de mayo que ha sido compartida más de 4.000 veces. Otro mensaje, en inglés, del 17 de mayo, compartido más de 20.000 veces, asegura que "las abejas han logrado lo que la quimioterapia no pudo".