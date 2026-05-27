Europa Laica pide cancelar el acto del papa en el Congreso y que se rompan los acuerdos con el Vaticano
- Lamentan la "subordinación casi humillante" al servicio del pontífice y piden a los diputados que no acudan al evento
- Entregan más de 42.000 firmas que exigen la derogación de los acuerdos, firmados en 1976 y 1979
La organización Europa Laica, promotora del laicismo y la separación Iglesia-Estado, ha pedido este miércoles que se cancele la intervención del papa León XIV el próximo 8 de junio en el Congreso, durante su visita oficial a España, o, en su defecto, ha instado a los diputados al "boicot" del evento. Además, se ha presentado un manifiesto en el que se reclama que se deroguen los acuerdos entre el España y la Santa Sede.
"En este país, que está bastante secularizado, no es de recibo que el Parlamento por primera vez en su historia invite y reciba, como si fuera un legislador más, a un jefe religioso", ha afirmado el presidente de Europa Laica, José Antonio Naz en una rueda de prensa en el Congreso tras una concentración en la plaza de las Cortes en la que varias personas han reclamado un "Estado laico".
Para Naz, resulta un "despropósito" la "subordinación casi humillante" y la forma de ponerse al "servicio" del pontífice. "Hoy mismo está el presidente del Gobierno en el Vaticano, está ahora seguramente planteando todos los detalles para que el jefe no tenga problemas cuando venga aquí y todo esté previsto", ha reprochado. Un "vasallaje", ha agregado, que "no se puede permitir".
"Se va a romper por primera vez con su comportamiento como aconfesional, en tanto que presidente; va a asistir a la misa en Barcelona, ya lo ha comunicado, va a ir a la Nunciatura directamente. En fin, es todo un despropósito", ha añadido.
Es por eso que ha reclamado a los parlamentarios que "sean coherentes con la representación de una sociedad plural" y "no estén presentes o impidan el sermón de un jefe religioso en el Parlamento". Y ha desvelado que hace unos días se envió la petición a todos los grupos parlamentarios y hasta el momento, según ha revelado, han recibido la respuesta del BNG confirmando "que comparten los argumentos y su diputado no asistirá".
Firmas por derogar los acuerdos con el Vaticano
Junto a representantes de otras organizaciones impulsoras de la campaña por la laicidad del Estado, Europa Laica ha presentado en la Cámara Baja un manifiesto firmado por más de 50 entidades, así como más de un centenar de escritores, académicos, artistas o activistas en el que exigen la derogación de los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano, y más de 42.000 firmas que refrendan la iniciativa.
Esos Acuerdos de 1976 y 1979, son considerados por los reclamantes como una prolongación del Concordato franquista de 1953 y calificados como "incompatibles con un Estado verdaderamente aconfesional y democrático", que mantienen privilegios "injustificados" y perpetúan una relación institucional que "vulnera el principio de separación entre Iglesia y Estado".
En la comparecencia de prensa de este miércoles también ha participado Miguel Hurtado, primer denunciante del caso de pederastia de la Abadía de Montserrat. Ha denunciado la paralización en el Congreso de la reforma del Código Penal para la imprescriptibilidad de los delitos graves de pederastia, justo cuando León XIV va a visitar España.
"La ley está parada cogiendo polvo en un cajón porque viene el papa, y (Félix) Bolaños no quiere molestar al papa, y Sánchez quiere la foto en el Vaticano y quiere la foto en la Sagrada Familia", ha lamentado. Y ha planteado la posibilidad de que esta parálisis de la ley sea "una de las condiciones que ha exigido" la Iglesia para firmar el acuerdo de reparación a las víctimas de abusos.
Asimismo, el portavoz de la campaña 'Religión fuera de la escuela', Sergio López, ha denunciado que durante la visita del papa a Madrid se van a "ceder" 80 centros educativos e institutos para albergar peregrinos. "Todo ese dinero que falta siempre para arreglar desperfectos escolares ahora aparece para meter colchones, suministros, etc.", ha sentenciado.