Europa Laica pide cancelar el acto del papa en el Congreso y que se rompan los acuerdos con el Vaticano

La organización Europa Laica, promotora del laicismo y la separación Iglesia-Estado, ha pedido este miércoles que se cancele la intervención del papa León XIV el próximo 8 de junio en el Congreso, durante su visita oficial a España, o, en su defecto, ha instado a los diputados al "boicot" del evento. Además, se ha presentado un manifiesto en el que se reclama que se deroguen los acuerdos entre el España y la Santa Sede.

"En este país, que está bastante secularizado, no es de recibo que el Parlamento por primera vez en su historia invite y reciba, como si fuera un legislador más, a un jefe religioso", ha afirmado el presidente de Europa Laica, José Antonio Naz en una rueda de prensa en el Congreso tras una concentración en la plaza de las Cortes en la que varias personas han reclamado un "Estado laico".

Para Naz, resulta un "despropósito" la "subordinación casi humillante" y la forma de ponerse al "servicio" del pontífice. "Hoy mismo está el presidente del Gobierno en el Vaticano, está ahora seguramente planteando todos los detalles para que el jefe no tenga problemas cuando venga aquí y todo esté previsto", ha reprochado. Un "vasallaje", ha agregado, que "no se puede permitir".

"Se va a romper por primera vez con su comportamiento como aconfesional, en tanto que presidente; va a asistir a la misa en Barcelona, ya lo ha comunicado, va a ir a la Nunciatura directamente. En fin, es todo un despropósito", ha añadido.

Es por eso que ha reclamado a los parlamentarios que "sean coherentes con la representación de una sociedad plural" y "no estén presentes o impidan el sermón de un jefe religioso en el Parlamento". Y ha desvelado que hace unos días se envió la petición a todos los grupos parlamentarios y hasta el momento, según ha revelado, han recibido la respuesta del BNG confirmando "que comparten los argumentos y su diputado no asistirá".