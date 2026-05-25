España e Italia, una historia de amor en el arte desde el siglo XIV

Mucho antes de que el Renacimiento conquistara Europa, Italia revolucionó el arte con maestros como Giotto, Duccio, Simone Martini o los hermanos Lorenzetti. La estética renovadora y la innovación técnica del Trecento italiano enamoró a los reinos hispanos por su sensibilidad creativa.

La exposición del Museo del Prado A la manera de Italia. España y el gótico mediterráneo (1320-1420) revela el impacto italiano en el gótico español. Comisariada por Joan Molina Figueras, jefe de Colección de pintura europea hasta 1500, despliega más de un centenar de obras.

Pinturas, esculturas, piezas de orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados, e incluso tejidos de seda, de 31 instituciones españolas y 25 extranjeras, reflejan cómo los artistas hispanos reformularon el Trecento con un lenguaje visual híbrido, sofisticado y original.

Influencia de ida y vuelta La muestra, abierta hasta el 20 de septiembre, incluye a maestros italianos como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina, Lupo di Francesco, Barnaba da Modena, Andrea di Petruccio o Geri Lapi que se codean con Ferrer y Arnau Bassa, los hermanos Serra, Pedro de Córdoba o Miquel Alcañiz. Un diálogo artístico de ida y vuelta en el que los canales de comunicación mediterráneos (comerciales, diplomáticos, políticos…) propiciaron la llegada de artistas y obras y en el que la creación hispana acabó impactando en la propia Italia. Los maestros hispanos usaron el lenguaje trecentista como una auténtica lingua franca abierta a todo tipo de versiones más allá de las categorías artísticas convencionales. En las creaciones de Ferrer y Arnau Bassa, por ejemplo, las fórmulas italianas se amalgaman con elementos de origen francés y neobizantino. 'Santa Ana enseñando a leer a la Virgen', Ramon Destorrents, con intervención de Ferrer Bassa y Arnau Bassa. Museo de arte antiguo de Lisboa. Luisa Oliveira FOTO: Luisa Oliveira Las imágenes no solo viajan: se traducen, se aclimatan y, al hacerlo, dan vida a identidades difuminadas e híbridas. En el terreno iconográfico, se aportan curiosas variaciones sobre los iconos marianos romanos o la rica imaginería de los nuevos santos franciscanos. La originalidad de los maestros hispanos se hace patente en el uso del retablo monumental para la pintura sobre tabla, el soporte escenográfica preferido para presidir los espacios de culto y experimentar las técnicas de la pintura polimatérica. Como en Italia, el pan de oro permite emular tejidos de lujo, brocados y joyas y logra transformar las superficies de los grandes conjuntos pictóricos en un fondo activo que modula la luz según la intensidad y el punto de vista. Los retablos trecentistas hispanos se convierten en una experiencia óptica y simbólica. 'Descenso a los infiernos', Pere Serra y Jaume Serra, c.1381. Eduardo González Bayod Museo de Zaragoza Si a lo largo del recorrido se aprecia la incidencia de los modelos italianos en los reinos hispanos, la última sección cambia el punto de vista. Gherardo Starnina, un maestro toscano que, tras pasar por las coronas de Castilla y Aragón, agita la Florencia de inicios del siglo XV con el renovador lenguaje tardogótico asumido durante su estancia en Valencia (ver arriba).