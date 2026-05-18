Bulos sobre la manifestación ultra en Londres y el falso anuncio de la dimisión de Keir Starmer

La coincidencia de dos manifestaciones, una propalestina y otra de extrema derecha, dejó 31 detenidos en Londres el 16 de mayo. En redes sociales detectamos desinformación sobre la marcha convocada por el activista ultraderechista Tommy Robinson, bajo el lema 'Unite the Kingdom' y en contra de la inmigración: imágenes generadas con IA o vídeos que no corresponden a esta protesta. También ha circulado en redes un falso anuncio de dimisión atribuido al primer ministro británico, Keir Starmer. Te lo explicamos.

No es la manifestación 'Unite the Kingdom' en Londres, es IA Una publicación de X compartida más de 4.000 veces desde el 17 de mayo incluye una fotografía de una multitud en una gran avenida y dice en inglés: "Manifestación 'Unite the Kingdom' hoy en Londres", refiriéndose a la marcha convocada por Tommy Robinson el 16 de mayo. Es falso. Mensaje que difunde una foto hecha con IA como si fuese la manifestación en Londres el sábado. VerificaRTVE Se trata de una imagen creada con inteligencia artificial que se difunde desde febrero. Mediante una búsqueda inversa, detectamos que esta misma foto se publicó el 27 de febrero de 2026. Un perfil de X la publicó junto al siguiente mensaje: "¿Qué artista podría congregar esta multitud?". Por tanto, no guarda ninguna relación con la marcha ultraderechista del 16 de mayo. Análisis de esta foto creada con IA con SightEngine y Google SynthID. VerificaRTVE Esta fotografía se ha elaborado con uno de los modelos de IA de Google, tal y como detecta Google SynthID. SightEngine también concluye que es una imagen generada artificialmente con más de un 93% de confianza en su predicción. El periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh ha advertido sobre esta falsedad en sus redes sociales y detecta otros detalles que dan pistas de generación por IA: "Mira esas banderas y los edificios a la izquierda que se ven completamente mal".

No es la manifestación del sábado en Londres, es un vídeo de 2025 Un perfil de Instagram difundió el 16 de mayo un vídeo en el que se ve una manifestación en el centro de Londres. La cámara graba una perspectiva aérea de la multitud sobre el puente del río Támesis y, al fondo, el Palacio de Westminster. "Decenas de miles de británicos colmaron las calles de Londres para participar de la marcha 'Unite the Kingdom'", leemos en el texto. La misma grabación aparece en otra publicación de X, compartida más de 17.000 veces, y también se atribuye a la manifestación ultraderechista del sábado en Londres. Es falso, este vídeo no es actual. Mensajes que difunden un vídeo de 2025 como si mostrase la manifestación del sábado en Londres. VerificaRTVE Las imágenes corresponden a una manifestación en Londres en septiembre de 2025. Mediante una búsqueda inversa, hemos detectado que la misma grabación se difunde desde el 13 de septiembre de 2025 en redes sociales, con mensajes que la relacionaban con otra convocatoria de extrema derecha y contra la inmigración en Londres (1 y 2). En el Telediario de TVE también te informamos sobre aquella convocatoria, que reunió a más de 100.000 personas en el centro de la capital inglesa contra la inmigración. Puedes comprobar que las imágenes muestran la misma escena que el vídeo de redes que presentan como actual. Aquella marcha también fue convocada por Tommy Robinson bajo el lema 'Unite the Kingdom'.