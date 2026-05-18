Bulos sobre la manifestación ultra en Londres y el falso anuncio de la dimisión de Keir Starmer
- Keir Starmer, la última víctima de la despiadada política de los partidos británicos
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La coincidencia de dos manifestaciones, una propalestina y otra de extrema derecha, dejó 31 detenidos en Londres el 16 de mayo. En redes sociales detectamos desinformación sobre la marcha convocada por el activista ultraderechista Tommy Robinson, bajo el lema 'Unite the Kingdom' y en contra de la inmigración: imágenes generadas con IA o vídeos que no corresponden a esta protesta. También ha circulado en redes un falso anuncio de dimisión atribuido al primer ministro británico, Keir Starmer. Te lo explicamos.
No es la manifestación 'Unite the Kingdom' en Londres, es IA
Una publicación de X compartida más de 4.000 veces desde el 17 de mayo incluye una fotografía de una multitud en una gran avenida y dice en inglés: "Manifestación 'Unite the Kingdom' hoy en Londres", refiriéndose a la marcha convocada por Tommy Robinson el 16 de mayo. Es falso.
Se trata de una imagen creada con inteligencia artificial que se difunde desde febrero. Mediante una búsqueda inversa, detectamos que esta misma foto se publicó el 27 de febrero de 2026. Un perfil de X la publicó junto al siguiente mensaje: "¿Qué artista podría congregar esta multitud?". Por tanto, no guarda ninguna relación con la marcha ultraderechista del 16 de mayo.
Esta fotografía se ha elaborado con uno de los modelos de IA de Google, tal y como detecta Google SynthID. SightEngine también concluye que es una imagen generada artificialmente con más de un 93% de confianza en su predicción. El periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh ha advertido sobre esta falsedad en sus redes sociales y detecta otros detalles que dan pistas de generación por IA: "Mira esas banderas y los edificios a la izquierda que se ven completamente mal".
No es la manifestación del sábado en Londres, es un vídeo de 2025
Un perfil de Instagram difundió el 16 de mayo un vídeo en el que se ve una manifestación en el centro de Londres. La cámara graba una perspectiva aérea de la multitud sobre el puente del río Támesis y, al fondo, el Palacio de Westminster. "Decenas de miles de británicos colmaron las calles de Londres para participar de la marcha 'Unite the Kingdom'", leemos en el texto. La misma grabación aparece en otra publicación de X, compartida más de 17.000 veces, y también se atribuye a la manifestación ultraderechista del sábado en Londres. Es falso, este vídeo no es actual.
Las imágenes corresponden a una manifestación en Londres en septiembre de 2025. Mediante una búsqueda inversa, hemos detectado que la misma grabación se difunde desde el 13 de septiembre de 2025 en redes sociales, con mensajes que la relacionaban con otra convocatoria de extrema derecha y contra la inmigración en Londres (1 y 2).
En el Telediario de TVE también te informamos sobre aquella convocatoria, que reunió a más de 100.000 personas en el centro de la capital inglesa contra la inmigración. Puedes comprobar que las imágenes muestran la misma escena que el vídeo de redes que presentan como actual. Aquella marcha también fue convocada por Tommy Robinson bajo el lema 'Unite the Kingdom'.
Esta foto es IA: no existe esa perspectiva del Big Ben
"Repostea y dale like si amas lo que ves aquí. Os deseo un feliz día, amores", leemos en un mensaje de X que se difundió el 16 de mayo, el día de la manifestación en Londres, y que se ha compartido más de 5.000 veces. En la instantánea se ven decenas de personas ondeando banderas británicas, con el Big Ben al fondo. Esta imagen es falsa, está hecha con IA.
Hemos analizado esta foto con las herramientas de detección de contenidos generados con IA Hive y SightEngine, y ambos muestran que está creada con inteligencia artificial con más de un 99% de fiabilidad en su predicción. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
La imagen presenta errores propios de la IA. "No solo están distorsionados los rostros de las personas, sino que no existe tal vista de Big Ben, Whitehall y Parliament Square en el mundo real", advierte el periodista de la BBC Shayan Sardarizadeh. Puedes comprobar que es una geolocalización imposible: con esta perspectiva del Big Ben y el Palacio de Westminster, si la imagen fuera real, a la izquierda no aparecería ningún edificio, sino el río Támesis.
Keir Starmer no ha anunciado su dimisión hasta la fecha
"Keir Starmer ha anunciado su dimisión como primer ministro. Por fin ha sucedido. Se acabó. No se le echará de menos", leemos en inglés en una publicación de X del 16 de mayo, compartida más de 10.000 veces. El mensaje cita que la información proviene del diario inglés Daily Mail.
Keir Starmer no ha dimitido como primer ministro británico, a fecha de publicación de este artículo. No encontramos ningún anuncio de este tipo en sus redes sociales (1 y 2) ni en los principales medios de comunicación británicos (1, 2 y 3). La BBC publicó el 11 de mayo que Starmer se niega a dimitir pese a la presión en su partido.
El mensaje de redes hace referencia a una columna del periódico inglés Daily Mail del 16 de mayo, en la cual, según el columnista Dan Hodges, el líder laborista ha dicho a sus allegados y familiares que tiene intención de dimitir y que ha establecido un calendario ordenado para su salida. Sin embargo, este lunes 18 de mayo el propio Starmer ha negado que haya fijado un calendario para su dimisión. "No voy a hacer eso", ha insistido, y su ‘número dos’, David Lammy, ha negado que exista un proceso interno para su marcha.
El exministro de Sanidad Wes Streeting confirmó el sábado que le disputaría el liderazgo laborista a Starmer. Dos días antes, presentó su dimisión como paso previo a iniciar su carrera para llegar a Downing Street. Otro de los posibles aspirantes es el alcalde de Mánchester, Andy Burham. La crisis interna en el Gobierno británico se abrió tras la debacle de los laboristas en las elecciones municipales y el crecimiento de la ultraderecha de Reform UK.