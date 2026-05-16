Al menos 31 detenidos en Londres durante las manifestaciones propalestina y de extrema derecha

"Hasta ahora ha habido 31 detenciones en toda la operación. Daremos más detalles cuando concluya. Aunque puede parecer elevado, hasta el momento las dos manifestaciones se han desarrollado sin incidentes de importancia", ha informado la Policía Metropolitana londinense.

La Policía ha desplegado a unos 4.000 agentes para garantizar la seguridad durante la jornada de protestas, con una manifestación convocada por el político de ultraderecha Tommy Robinson y otra convocada para recordar el Día de la Nakba o desastre palestino.

Robinson ha planteado una marcha bajo el lema Unamos el Reino entre Kingsway y la plaza del Parlamento. Miles de personas han secundado la protesta, muchas de ellas desplazadas desde fuera de Londres. En su intervención, Robinson ha apelado a prepararse para "la Batalla de Inglaterra" en referencia a las próximas elecciones. "No pedimos a nadie que salga a luchar, decimos que este es el momento más importante de nuestra generación", ha argumentado. Por eso ha hecho un llamamiento a implicarse, movilizarse, convertirse en "activistas" porque, de lo contrario, "vamos a perder nuestra patria para siempre".

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, es conocido por su discurso radical antiislámico, ya que considera que una persona musulmana no puede ser inglés y que el islam es una amenaza para el país. Denuncia asimismo un declive de la cultura británica debido a la inmigración y critica en especial las políticas del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista.

Robinson, de 43 años, ha pasado en cinco ocasiones por la cárcel, la última de ellas el año pasado. Después de ser excarcelado en mayo pasado, ha sido invitado a visitar Israel en octubre y Estados Unidos (donde fue recibido en el Departamento de Estado) en febrero.

Manifestación contra la inmigración en el centro de Londres Marcin Nowak / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto Europa Press / ContactoPhoto / Marcin Nowak / Zuma Press