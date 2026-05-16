Francia investigará el asesinato de Khashoggi en el consulado saudí de Estambul a raíz de unas denuncias contra Bin Salman

La justicia francesa va a investigar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul en 2018 a partir de unas denuncias contra el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman.

Fuentes de La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) han indicado a Efe que la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París ha aceptado la tramitación de las denuncias de Trial International y de Reporteros sin Fronteras (RSF) por los cargos de torturas y desaparición forzada.

Las fuentes han puntualizado que se ha rechazado el procedimiento de Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN), la asociación que había creado el propio Khashoggi pocos meses antes de su muerte. Igualmente han señalado que la investigación correrá a cargo de un juez de la unidad de crímenes contra la humanidad.

En julio de 2022, coincidiendo con una visita de Bin Salman a Francia, Trial International, DAWN y Open Society Justice Initiative habían presentado una denuncia en Francia amparándose en el hecho de que el derecho francés reconoce el principio de la justicia universal para casos de tortura y desapariciones forzadas.

Más adelante se añadió RSF a esa iniciativa, pero hasta ahora la Fiscalía francesa se había negado a dar su visto bueno. Un miembro de Reporteros, en respuesta a preguntas de Efe, ha comentado que una vez que el Tribunal de Apelación de París ha aceptado su denuncia, la investigación judicial va a poder seguir su curso.