Hace cinco años, el 2 de octubre de 2018, Jamal Khashoggi entró al consulado de Arabia Saudí en Estambul. Pero nunca salió.

Apenas un año antes, el periodista saudita se había exiliado en Estados Unidos temiendo un arresto tras haber criticado las políticas del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, en 'The Washington Post'. Un miedo que se materializó en el consulado saudí.

Aquel día de octubre de 2018, Khashoggi había ido al consulado para realizar unas gestiones administrativas sobre la boda que iba a celebrar unas semanas más tarde con su prometida. Sin embargo, la pista de Khashoggi se esfumó al entrar en el edificio. Tras varias horas y días sin noticias del periodista crítico con el régimen, se dio por hecha su desaparición.

El 5 de octubre, Mohammed bin Salman confirmó que había entrado en el consulado y aseguró que había salido poco después. Era mentira, tal y como demostró Turquía un día más tarde, cuando el gobierno de Recep Tayyip Erdogan señaló directamente a Riad. "El periodista ha sido asesinado en el consulado por un equipo llegado especialmente a Estambul que se fue el mismo día", expresaron.

Riad negó lo ocurrido en un primer momento

Horas más tarde, entre la confusión y la estupefacción mundial por lo que había ocurrido, más informaciones ponían en entredicho la versión saudí y todo apuntaba a una ejecución política. 'The Washington Post', diario en el que trabajaba Khasoggi, afirmó que el cuerpo se había "descuartizado y metido en cajas de madera antes de ser enviado por avión fuera del país". Además, según 'The New York Times', uno de los sospechosos de haber participado en el asesinato pertenecía al entorno del príncipe heredero y otros tres, a los servicios de seguridad vinculados con el príncipe heredero. Todas estas pistas apuntaban a la dictadura saudí.

Dos semanas después, y a pesar de que en un primer momento Riad lo negó, al verse acorralada por la opinión pública y política a nivel mundial, Arabia Saudí reconoció un "asesinato" en su consulado "durante una pelea a puñetazos". Se confirmaba que el periodista había entrado, pero no salido del edificio, en contra de lo que aseguraba el príncipe heredero.

Además, Erdogan calificó lo ocurrido como un "asesinato político", "planificado" y ejecutado por un equipo de "15 agentes". Así, acusó a "los niveles más altos del gobierno saudita" de haber encargado el asesinato, excluyendo al rey. A los pocos días, los restos de Khashoggi fueron encontrados en el jardín del consulado.