Detenido en Alicante uno de los fugitivos más buscados por Reino Unido

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a uno de los fugitivos que figuraba dentro de una campaña internacional impulsada por Reino Unido para buscar en España a prófugos vinculados al crimen organizado. Ha sido arrestado junto a otras tres personas en el marco de una operación desarrollada en Benidorm y La Nucía contra una red vinculada al narcotráfico y a la falsedad documental.

El inicio de la investigación se remonta a noviembre de 2025, a raíz del aviso del responsable de un establecimiento de paquetería de Benidorm donde se localizó una maleta con 16 kilos de hachís que tenía Reino Unido como destino, según la Guardia Civil. Las pesquisas permitieron localizar a la remitente, una mujer que había presentado documentación falsa y había acudido al centro acompañada de otra persona. Además, había contado con el apoyo logístico de otros dos hombres.

Los investigadores comprobaron después que entre estos cuatro implicados figuraba el fugitivo, sobre el que pesaba una orden internacional de detención emitida a finales de 2025. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Reino Unido ha confirmado que se trata de Simon Dutton, al que las autoridades británicas imputaban prácticas para importar cocaína desde España. En una ocasión, la Policía llegó a incautarse de 10,5 kilos de drogas con un valor de venta final de hasta 1,5 millones de libras (más de 1,7 millones de euros).

Tras la operación confirmada este jueves, liderada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante con el apoyo del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO), los detenidos serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Durante los registros, las fuerzas de seguridad también han aprehendido sustancias estupefacientes, unos 4.000 euros en efectivo, documentación falsa y dos vehículos.