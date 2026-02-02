Detenido en la provincia de Sevilla uno de los fugitivos más buscados por la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad sevillana de Gerna a Julio Herrera Nieto, uno de los diez fugitivos más buscados por las fuerzas de seguridad y reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

Herrera, arrestado por primera vez en el año 2018 por formar parte de una red dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales, no llegó a entrar en prisión tras su condena por encontrarse en paradero desconocido, lo que llevó a las autoridades a intensificar la búsqueda en octubre de 2024. La "alarma social" y la "peligrosidad" del individuo llevaron a la Policía a concederle máxima prioridad a su búsqueda.

El prófugo, sin embargo, intentó eliminar todo rastro y se sirvió de la cobertura de varios familiares para ocultarse, especialmente después de aparecer en la lista de 'los diez más buscados' divulgada en noviembre por la Policía Nacional. Los indicios recabados por los investigadores apuntaron en un inicio a Toledo, pero finalmente se constató su presencia en Gerena.

Una vez confirmado que Julio Herrera se ocultaba en esta última localidad, los agentes lanzaron una intervención en el domicilio el pasado 30 de enero. "Debido a la manifiesta peligrosidad del prófugo", en el arresto participaron efectivos de los Grupos operativos Especiales de Seguridad (GOES), ha informado la Policía Nacional en un comunicado este lunes.