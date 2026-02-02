Detenido en la provincia de Sevilla uno de los fugitivos más buscados por la Policía Nacional
- Se trata de Julio Herrera, condenado por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas
- Con este arresto, sólo quedan cuatro prófugos de la lista de diez difundida en noviembre
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad sevillana de Gerna a Julio Herrera Nieto, uno de los diez fugitivos más buscados por las fuerzas de seguridad y reclamado por la Audiencia Provincial de Cáceres por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.
Herrera, arrestado por primera vez en el año 2018 por formar parte de una red dedicada al narcotráfico y el blanqueo de capitales, no llegó a entrar en prisión tras su condena por encontrarse en paradero desconocido, lo que llevó a las autoridades a intensificar la búsqueda en octubre de 2024. La "alarma social" y la "peligrosidad" del individuo llevaron a la Policía a concederle máxima prioridad a su búsqueda.
El prófugo, sin embargo, intentó eliminar todo rastro y se sirvió de la cobertura de varios familiares para ocultarse, especialmente después de aparecer en la lista de 'los diez más buscados' divulgada en noviembre por la Policía Nacional. Los indicios recabados por los investigadores apuntaron en un inicio a Toledo, pero finalmente se constató su presencia en Gerena.
Una vez confirmado que Julio Herrera se ocultaba en esta última localidad, los agentes lanzaron una intervención en el domicilio el pasado 30 de enero. "Debido a la manifiesta peligrosidad del prófugo", en el arresto participaron efectivos de los Grupos operativos Especiales de Seguridad (GOES), ha informado la Policía Nacional en un comunicado este lunes.
Seis nombres tachados en la lista
En apenas tres meses desde el lanzamiento de la campaña en noviembre, ya han sido seis los prófugos localizados por la Policía Nacional, alguno de ellos en el extranjero.
El aviso ha quedado reducido, por tanto, a cuatro fugitivos:
- Manuel Rodríguez López: de 67 años, buscado por varios delitos de robos con violencia o intimidación, por delitos contra la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y por quebrantamiento de condena.
- Juan Miguel García Santos: de 52 años, buscado por varios delitos de tráfico de drogas.
- Sergio Jesús Mora Carrasco: de 48 años, buscado por delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
- Jesús Manuel Heredia Heredia: de 40 años, buscado por un delito contra la salud pública y por quebrantamiento de condena.