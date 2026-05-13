Alexander Tah-ray Yui, representante de Taiwán en EEUU: "Las relaciones con EE.UU. son cada vez más fuertes"

Una de las protagonistas de la histórica cumbre bilateral que se celebra este jueves entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, será la isla de Taiwán. Un territorio que funciona de facto como un país independiente y autosuficiente, aunque cuenta con un reconocimiento internacional limitado y es reclamado por la República Popular China, que aspira a ejercer soberanía sobre la isla.

La corresponsal de TVE en Washington, Cristina Olea, ha visitado la mansión en la que se encuentra la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipei (TECRO). Bajo este nombre opera la actual representación de Taiwán en Estados Unidos. Dejó de llamarse "embajada" de forma oficial en 1978, cuando el gobierno de Jimmy Carter reconoció a la República Popular China como el único gobierno legítimo.

Allí ha podido conversar con Alexander Tah-ray Yui, representante de Taiwán en EE.UU. y jefe de la TECRO, que le ha manifestado su tranquilidad con respecto a la reunión que se va a producir este jueves entre ambos dirigentes: "Hay que ver las acciones y no las palabras", ha manifestado el diplomático, que asegura que las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos están "creciendo cada vez más fuertes".

PREGUNTA. Donald Trump viaja a China y nos preguntamos si en Taiwán les preocupa ese viaje ¿Qué piensan de esa visita?

RESPUESTA. Yo creo que sería una sorpresa si el presidente Trump fuera a Beijing y China no tocara el tema de Taiwán. Muchos están preocupados de que haya algún trueque sobre Taiwán entre Estados Unidos y China Popular. Pero quiero resaltar que es necesario que los dos líderes se encuentren y dialoguen por la estabilidad mundial, por la estabilidad geopolítica entre estos dos grandes países, pero también apreciamos las reiteradas intervenciones de Estados Unidos definiendo la política sobre Taiwán existentes. No ha habido ningún cambio en esa posición de Estados Unidos sobre Taiwán y no veo ningún cambio en el futuro. Entonces, esa es la posición de Taiwán sobre lo que viene en la próxima visita del presidente Trump a China Popular.

P. Una de las personas que ha hablado de ese posible trueque que usted mencionaba es John Bolton, que estuvo en el primer gobierno de Donald Trump. Fue su consejero de Seguridad Nacional, y él dice que lo que más le importa a Trump es conseguir un gran acuerdo comercial y ha sugerido que podría vender a Taiwán a cambio de ese acuerdo. ¿A usted le preocupa que eso pueda llegar a ocurrir, que Trump le haga algún tipo de concesión a China relativa a la posición de Estados Unidos?

R. Primero hay que ver por qué es relevante Taiwán para Estados Unidos y el mundo. Taiwán no es solamente una isla que está en el Pacífico, flotando, que necesita que los protejan, aunque Estados Unidos u otros países. Pero Taiwán ha estado en el frente de la defensa de la democracia, en esa línea de países, Japón, Filipinas, Taiwán y otros, lo que llaman la primera cadena de islas que está enfrentando la China popular. Y es una parte estratégica del mundo, es uno de los principales viaductos de comercio internacional.

Taiwán hoy en día es el cuarto mayor socio comercial de Estados Unidos. Solamente sus vecinos, México y Canadá y China popular, hacen más comercio con ellos. Nosotros también somos un socio indispensable. Hay una compañía en Taiwán que se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que produce junto a otras compañías el 95% de los chips, los semiconductores avanzados del mundo. Y eso es algo valioso, es algo que yo creo que entre los pueblos de Taiwán y Estados Unidos valoramos esa relación y no creo que seamos parte de ningún trueque.

Taiwán concentra cerca del 30% de la producción mundial de microprocesadores SUSHITSKYI SERHII SUSHITSKYI SERHII

P. Los semiconductores, los chips de los que usted habla son además cruciales para nuestras economías y hemos oído hablar mucho de esa teoría del escudo de silicio, del silicon shield, de que esa dependencia que tiene el mundo de los chips taiwaneses, de alguna manera les protege a ustedes porque previene un ataque a la isla que podría también destruir esas fábricas que son clave para todos. ¿Ustedes se sienten protegidos?

R. Bueno, el concepto del silicon shield, el escudo de silicio, es que porque, como decía, el 95% de los chips avanzados, lo que hace que nuestros teléfonos, aviones y computadoras funcionen, están fabricados físicamente en Taiwán. Piensa en eso. Si Taiwán desvanece o cae en un conflicto de guerra y los puertos se cierran y las fábricas se destruyen, el mundo va a pararse por un rato y el impacto económico y comercial que va a causar es increíble. No solamente Taiwán, sino toda la región que está cerca de Taiwán: Japón, China, Corea o Filipinas. Además de los conflictos que hay en el mundo, incluyendo el estrecho de Ormuz, nadie quiere que haya otro conflicto en otra parte del mundo, incluyendo el Estrecho de Taiwán.

Pero el escudo de silicio implica que, teniendo las fábricas en Taiwán, estamos seguros. Si las fábricas se van a otro lugar, por ejemplo, si vienen a Estados Unidos como el presidente Trump ha pedido, el silicio se va a poner más delgado, va a ser más frágil y entonces Taiwán va a ser susceptible a ataques chinos porque ya hay menos defensa. Pero este no es el caso.

Teniendo las fábricas de Taiwán, no solamente produciendo en Taiwán, sino también expandiendo nuestra presencia en EE.UU, en Europa, en Japón, en México... En realidad emprende una cadena que cierra con más seguridad estos lazos comerciales entre Taiwán y otros países. Entonces, estar conectados con el mundo es más seguro que estar haciéndolo uno solo.

P. Hablemos de defensa. China tiene un plan para modernizar su ejército el año que viene, en 2027. ¿A ustedes les inquieta esa fecha? ¿Tienen también un plan para invertir más en su propia defensa? Claro.

R. El hecho de que China Popular está tratando de invadir a Taiwán es un tema vigente de más de 76 años, desde que el Gobierno de la República China se reinstaló en la isla de Taiwán. Ese conflicto ha estado vigente, pero la China Popular actualmente ha estado reforzando sus fuerzas militares constantemente sin tener amenazas territoriales y sin ninguna fundación. La acumulación militar más grande en épocas de paz que la China Popular ha estado haciendo es similar a lo que ha hecho Napoleón en Francia o Hitler en Alemania en sus tiempos. Ellos no tienen amenazas, pero, de hecho, han estado acumulando sus fuerzas militares continuamente.

Xi Jinping le encomendó hace unos años a las fuerzas populares de liberación china que tenían que estar preparados para tener la capacidad de invadir a Taiwán para el 2027. ¿Por qué? Porque el año 2027 es el centenario de la fundación de las fuerzas de liberación popular china. Por eso el año 2027. Puede ser antes, puede ser después. Pero nosotros nos suscribimos a la noción de mantener la paz por medio de la fuerza. El Gobierno del presidente Lai Ching-te, el Gobierno actual de Taiwán, también ha anunciado que queremos incrementar nuestro presupuesto de defensa para llegar al 3% del PIB este año y llegar al 5% para el año 2030.

Que el mundo sepa que Taiwán tiene la determinación de incrementar nuestras fuerzas de defensa para poder defendernos de cualquier agresión que venga de afuera, principalmente de la China popular.

P. En diciembre, la Casa Blanca anunció una enorme venta de armas a Taiwán, más de 10 mil millones de dólares, incluyendo sistemas de defensa antiaérea. ¿Ustedes esperan recibir ese armamento?

R. Eso ya es algo anunciado y con el presupuesto que podamos obtener se va a realizar la compra. Lo que se está hablando ahora es un anuncio próximo.

P. Sin embargo, que sepamos, de momento esa operación está estancada. Y el diario The New York Times publicaba que la Casa Blanca la ha pausado para no molestar a China.

R. Obviamente, antes de anunciarse no se puede confirmar nada, pero hay muchos comentarios de prensa de que se está preparando otro anuncio de ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán. Pero bueno, es cierto que ha habido ciertas dudas de una entrega tardía de armamentos que EE.UU. nos ha vendido y estamos esperando que lleguen. Pero se ha hecho un esfuerzo de tratar de mejorar la fecha de entrega de los armamentos que hemos comprado.

Estados Unidos es nuestro principal proveedor de ventas de armas que nosotros hemos comprado consistentemente de Estados Unidos. Según el Taiwan Relations Act, EE.UU. tiene por ley que suplirnos de suficientes armamentos para que tengamos la capacidad de defendernos.

Una bandera de Estados Unidos ondea junto a la bandera china cerca de un retrato de Mao Zedong en la Puerta de Tiananmén, mientras el presidente estadounidense Donald Trump llega a Pekín. Ng Han Guan / AP

P. Ha habido dudas sobre esas ventas de armas porque Trump en alguna ocasión ha llamado a Xi Jinping "un buen amigo" y hay quien dice que no quiere molestarlo antes de este viaje. ¿A ustedes les preocupa esa cercanía que Trump siente por el presidente chino?

R. Bueno, como decía, yo creo que es bueno que entre los dos líderes de estos dos grandes países puedan tener una discusión para la estabilidad geopolítica y también para una estabilidad económica y de comercio internacional.

Hace poco tuve una conversación telefónica con Marco Rubio, los dos cancilleres, y el canciller chino dijo que el mayor riesgo entre las relaciones entre Estados Unidos y China Popular es Taiwán. Y yo he comentado que el mayor riesgo en realidad no somos nosotros, son los chinos populares los que están creando conflictos y roces.

“Se habla mucho de que si Estados Unidos va a vender a Taiwán. Pero hay que ver las acciones y no las palabras. Las relaciones entre Taiwán y EE.UU. han crecido“ alexander tah-ray yui, representante de Taiwán en EE.UU.

P. Estamos celebrando esta entrevista en una mansión histórica que es también un símbolo de la relación entre Estados Unidos y Taiwán. Usted llegó aquí para representar a Taiwán en diciembre de 2023. Exactamente. En aquel momento había otra administración estadounidense, había otro presidente, era la época de Joe Biden. Usted ha notado el cambio de Gobierno. ¿Ha cambiado la relación con Taiwán cuando ha cambiado el presidente?

R. Bueno, obviamente el estilo de gobierno es drásticamente diferente comparado con el presidente Biden y el presidente Trump. La forma de gobierno es muy diferente y se ha notado. Pero la forma de la relación entre Taiwán y Estados Unidos ha sido consistente. De hecho, se habla mucho de que si Estados Unidos va a vender a Taiwán en este trueque. Pero hay que ver las acciones y no las palabras. Las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos, de hecho, están creciendo más y más fuertes. La venta de armas se está produciendo.

P. Trump nos acaba de mostrar su disposición, utilizar la fuerza en Venezuela, en Irán. ¿Usted cree que esto puede influir en la percepción de China sobre dónde están los límites? Porque en el caso de China el objetivo podrían ser ustedes.

R. Sí, ha habido diferentes comentarios sobre lo que ha ocurrido en Venezuela, en Irán y en otras partes del mundo. De que si Estados Unidos ha actuado de esa manera, que le da luz verde para que Xi Jinping también actúe así contra Taiwán.

Yo lo veo de la otra manera. Probablemente, cuando Xi Jinping está pensando si va a atacar a Taiwán o no, también tiene que calcular cuál va a ser la reacción de los países que están alrededor o países que tienen influencia o relevancia en el Indio Pacífico, incluyendo a Estados Unidos obviamente. Estados Unidos tiene una presencia militar importante en la región. Lo que han hecho en Venezuela, en Irán, demuestra que están dispuesto a utilizar los instrumentos necesarios para cumplir con sus objetivos.

Eso es un aviso para Xi Jinping de que, si algo ocurre en esta región, Estados Unidos también estaría listo para reaccionar de la manera que ellos necesitan. Esto más bien incrementa sus cálculos de que el costo de invadir a Taiwán va a ser más alto.

Ustedes pueden tener una política sobre China, pero también pueden tener una política sobre Taiwán. Esa política de China no impide que podamos, entre nosotros y España, interactuar. Y repito, Taiwán está en el frente de esta revolución de la Inteligencia Artificial, de la tecnología. Insto a los países amigos, a los países democráticos, que nos subamos en este tren juntos. No se pierdan el tren, porque la revolución está ocurriendo y Taiwán está en la cabeza, colaborando con países amigos como Estados Unidos. Y es imperativo mantener este avance juntos hacia adelante.