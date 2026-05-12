Von der Leyen defiende limitar el acceso a redes sociales de los niños a nivel europeo
- Diez países europeos, incluido España, declaran su intención de introducir una edad mínima de acceso a redes sociales
- La CE prepara además para finales de año una Ley de Equidad digital para detectar los diseños adictivos y dañinos
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha defendido este martes limitar el acceso de los niños a las redes sociales a nivel continental y establecer una edad mínima de acceso.
Von der Leyen ha resaltado en la apertura de una conferencia internacional sobre Inteligencia Artificial (IA) y jóvenes en el Parlamento danés que ha creado un panel de expertos sobre seguridad en las redes para los niños y ha anunciado posibles iniciativas legales. "Sin prejuzgar las conclusiones del panel, creo que debemos considerar una demora en el uso de las redes sociales. Dependiendo de los resultados, podríamos presentar una propuesta legal este verano", ha dicho.
Diez países europeos, incluidas naciones como España, Francia, Polonia o Dinamarca, han declarado su intención de introducir una edad mínima, una idea que apoya también el Parlamento Europeo. "La cuestión no es si los jóvenes deberían tener acceso a las redes sociales, la cuestión es si las redes sociales deberían tener acceso a los jóvenes", ha argumentado Von der Leyen, quien ha hablado de "devolver la niñez a los niños" y de "aliviar" la carga de responsabilidad para los padres.
Von der Leyen ha señalado que cualquier modelo restrictivo depende de una verificación de edad fiable y que pronto estará disponible una aplicación con altos estándares de seguridad, fácil de usar y de código abierto, y que la CE trabaja con los Estados miembros para integrarla en sus monederos digitales.
La presidenta de la CE ha alabado las "extraordinarias oportunidades" que presenta la revolución tecnológica, pero recordó que los peligros "son igual de grandes" para los niños, mencionando posibles consecuencias como depresión, ansiedad y adicción, riesgos que se "multiplican" con la IA.
"En Europa, cualquiera que desarrolla un producto debe velar por que sea utilizado en total seguridad", ha defendido la conservadora alemana, quien ha recalcado que, del mismo modo que un fabricante automovilístico debe garantizar la seguridad de los vehículos que comercializa en la Unión, las tecnológicas deben responder por la seguridad de su oferta.
"No esperamos que sean los niños quienes piensen en sus propios cinturones de seguridad ni que los padres instalen ellos mismos 'airbags' en su casa. Debe ocurrir lo mismo con respecto a las redes, los proveedores de tecnologías son los responsables de la seguridad de sus productos y del uso que se les dé", ha defendido.
Los riesgos ligados al avance de Internet y de la Inteligencia Artificial (IA) "se multiplican a toda velocidad", ha afirmado Von der Leyen, quien ha apuntado que estos "riesgos son una realidad en el mundo digital" y ha avisado de que "no son fruto del azar, sino el resultado de modelos económicos que tratan la atención de los menores como una mercancía". "Mayor atención conjuga con mayor beneficio", ha insistido.
En este contexto, Von der Leyen también ha recalcado la importancia de mejorar la "educación" en el uso de las redes sociales y otras plataformas como un asunto clave para la sociedad, por lo que ha pedido que además de la "necesidad de dar más tiempo a los niños para ser resilientes" ante estos riesgos se aborde la necesidad de que puedan desarrollar sus propias facultades para reaccionar de manera autónoma tanto dentro como fuera de Internet.
"Es fundamental que entiendan la lógica de las redes sociales, que aprendan a protegerse de los efectos perjudiciales al tiempo que aprovechan los aspectos positivos", ha pedido, para después recalcar que debe ser una "misión en la que todos tenemos un papel que jugar".
Medidas frente a las tecnológicas
Von der Leyen explicó que la CE ha impulsado en los últimos tiempos la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales y que ha tomado medidas contra compañías tecnológicas como Tik Tok, Meta o X, además de investigar a otras plataformas que ofrecen contenido dañino para los menores.
La CE prepara además para finales de año una Ley de Equidad digital para detectar los diseños adictivos y dañinos, ha recordado. "Todos sabemos que el cambio duradero no ocurre de la noche al día, pero si somos lentos y dudamos, otra generación entera de niños pagará el precio", ha afirmado.
La intervención de Von der Leyen se produjo en el marco de 'Mantener seguros a nuestro niños y familias en la era de la IA', una conferencia celebrada este martes en el Parlamento danés e impulsada por Common Sense Media, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la seguridad en línea de los niños, y la ONG Save the Children. La conferencia fue inaugurada por el rey Federico X de Dinamarca y en ella intervienen, entre otros, la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, que lo hará por videoconferencia.
Von der Leyen ha recordado que puso en marcha hace meses un grupo de trabajo con expertos para analizar la situación y evaluar posibles medidas, por lo que no ha querido avanzar qué tipo de iniciativas prevé proponer su Ejecutivo, pero sí ha apuntado que espera que ya este verano pueda aclarar si presentará una propuesta legislativa concreta para establecer ese límite o otras acciones.
Además, ha recordado que el primer paso para establecer límites es contar con herramientas que garanticen su cumplimiento a nivel técnico y, en este sentido, ha puesto en valor la 'app' desarrollada por los técnicos de la Comisión Europea para verificar la edad de los usuarios y que está siendo puesta a prueba en una decena de Estados miembros, entre ellos España.