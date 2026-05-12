Von der Leyen defiende limitar el acceso a redes sociales de los niños a nivel europeo

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha defendido este martes limitar el acceso de los niños a las redes sociales a nivel continental y establecer una edad mínima de acceso.

Von der Leyen ha resaltado en la apertura de una conferencia internacional sobre Inteligencia Artificial (IA) y jóvenes en el Parlamento danés que ha creado un panel de expertos sobre seguridad en las redes para los niños y ha anunciado posibles iniciativas legales. "Sin prejuzgar las conclusiones del panel, creo que debemos considerar una demora en el uso de las redes sociales. Dependiendo de los resultados, podríamos presentar una propuesta legal este verano", ha dicho.

Diez países europeos, incluidas naciones como España, Francia, Polonia o Dinamarca, han declarado su intención de introducir una edad mínima, una idea que apoya también el Parlamento Europeo. "La cuestión no es si los jóvenes deberían tener acceso a las redes sociales, la cuestión es si las redes sociales deberían tener acceso a los jóvenes", ha argumentado Von der Leyen, quien ha hablado de "devolver la niñez a los niños" y de "aliviar" la carga de responsabilidad para los padres.

Von der Leyen ha señalado que cualquier modelo restrictivo depende de una verificación de edad fiable y que pronto estará disponible una aplicación con altos estándares de seguridad, fácil de usar y de código abierto, y que la CE trabaja con los Estados miembros para integrarla en sus monederos digitales.

La presidenta de la CE ha alabado las "extraordinarias oportunidades" que presenta la revolución tecnológica, pero recordó que los peligros "son igual de grandes" para los niños, mencionando posibles consecuencias como depresión, ansiedad y adicción, riesgos que se "multiplican" con la IA.

"En Europa, cualquiera que desarrolla un producto debe velar por que sea utilizado en total seguridad", ha defendido la conservadora alemana, quien ha recalcado que, del mismo modo que un fabricante automovilístico debe garantizar la seguridad de los vehículos que comercializa en la Unión, las tecnológicas deben responder por la seguridad de su oferta.

"No esperamos que sean los niños quienes piensen en sus propios cinturones de seguridad ni que los padres instalen ellos mismos 'airbags' en su casa. Debe ocurrir lo mismo con respecto a las redes, los proveedores de tecnologías son los responsables de la seguridad de sus productos y del uso que se les dé", ha defendido.

Los riesgos ligados al avance de Internet y de la Inteligencia Artificial (IA) "se multiplican a toda velocidad", ha afirmado Von der Leyen, quien ha apuntado que estos "riesgos son una realidad en el mundo digital" y ha avisado de que "no son fruto del azar, sino el resultado de modelos económicos que tratan la atención de los menores como una mercancía". "Mayor atención conjuga con mayor beneficio", ha insistido.

En este contexto, Von der Leyen también ha recalcado la importancia de mejorar la "educación" en el uso de las redes sociales y otras plataformas como un asunto clave para la sociedad, por lo que ha pedido que además de la "necesidad de dar más tiempo a los niños para ser resilientes" ante estos riesgos se aborde la necesidad de que puedan desarrollar sus propias facultades para reaccionar de manera autónoma tanto dentro como fuera de Internet.

"Es fundamental que entiendan la lógica de las redes sociales, que aprendan a protegerse de los efectos perjudiciales al tiempo que aprovechan los aspectos positivos", ha pedido, para después recalcar que debe ser una "misión en la que todos tenemos un papel que jugar".