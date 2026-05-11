La UE acuerda restablecer vínculos comerciales con Siria 15 años después

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE han acordado este lunes restablecer mayores relaciones comerciales con Siria y reactivar un acuerdo de cooperación que había sido suspendido parcialmente en 2011, cuando un levantamiento contra el entonces líder Bashar al Asad derivó a una guerra civil de 14 años.

El Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros cuyos ministros de Exteriores se reunieron en Bruselas, ha afirmado que la medida supone un paso importante hacia el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre la UE y Siria.

La mayoría de las sanciones occidentales contra Siria fueron levantadas el año pasado, tras la caída del gobierno de Al Asad a manos de un levantamiento liderado por el actual presidente, Ahmed al Sharaa. La reactivación del acuerdo de cooperación eliminaría las restricciones a las importaciones de ciertos productos sirios, incluidos el petróleo y los derivados del petróleo, así como oro, metales preciosos y diamantes. La decisión "envía una clara señal política" del compromiso de la UE de volver a implicarse con Siria y apoyar su recuperación económica, ha añadido el Consejo.

La actual alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, la estonia Kaja Kallas, ha confirmado en una comparecencia que han decidido "levantar las sanciones a los ministros de defensa e interior sirios, lo que supone una normalización" de las relaciones UE-Siria: "La Unión Europea apoyó la transición y la reconstrucción tras la caída del régimen. Esperamos que haya avances continuados para garantizar una transición legítima por parte de las autoridades sirias", ha expresado Kallas.

Al Asad, presidente con una nueva cara Siria busca una reintegración más amplia en la comunidad internacional bajo el Ahmed al Sharaa, el actual presidente sirio desde enero de 2025 que ha transformado su imagen internacional de forma drástica en los últimos meses. En diciembre de 2024, Al Asad lideró la ofensiva relámpago insurgente que derrocó al régimen de Bachar al Asad, el grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS), creado en 2017 mediante la fusión de varios movimientos. Una de estas organizaciones, el Frente Al-Nusra, era una filial oficial de Al-Qaeda, con la que han roto relaciones una vez convertidos en HTS. Desde mayo de 2014, el grupo figuraba en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Al Qaeda y el Estado Islámico. Sin embargo, la imagen del presidente con pasado yihadista Al Asad comenzó su proceso de transformación el pasado noviembre, cuando Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Reino Unido levantó las sanciones contra él. Una medida que eliminaba las designaciones como 'terrorista global' que pesaba sobre él por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. EE.UU. levanta las sanciones al presidente sirio pocos días antes de su reunión con Trump en la Casa Blanca Sara Gómez Armas