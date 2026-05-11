El alquiler subió un 3,6% en Castilla-La Mancha en 2024 y las obras se retrasan hasta un año por falta de mano de obra

El mercado de la vivienda en Castilla-La Mancha sigue tensionándose. El precio del alquiler en la región creció un 3,6% en 2024, superando levemente a la media nacional (3,5%), según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, la cifra más alarmante se encuentra en el ámbito municipal: Ocaña, en Toledo, se ha consolidado como el segundo municipio de más de 10.000 habitantes de toda España donde más se ha encarecido el alquiler desde 2015, con un incremento del 40,3%.

Entre las capitales de provincia de la región, Cuenca fue la que registró el mayor incremento anual del alquiler en 2024, con una subida del 4,7% respecto a 2023. Le siguieron Guadalajara, con un aumento del 3,9%, y Toledo, donde los precios crecieron un 3,8%.

Ocaña, entre los municipios donde más ha subido el alquiler en España El alquiler ha subido en España un 22,9% desde 2015 a 2024. Pero hay capitales de provincia donde lo ha hecho más que la media. Por ejemplo, en València (36,4%); Málaga (32,7%) y Palma (31,3%). En Castilla-La Mancha, Guadalajara encabeza el encarecimiento del alquiler en la comunidad, con una subida del 25,9%. Le siguen Toledo (25,6%) y Cuenca (23,9%). Estos datos sitúan a las tres capitales castellanomanchegas entre las 20 ciudades españolas donde más aumentaron los precios del alquiler. Donde más se ha incrementado en municipios de más de 10.000 habitantes es en Riba-roja de Túria (Valencia 40,4%); Ocaña (Toledo 40,3%); y Alhaurín el Grande (Málaga 38,4%).