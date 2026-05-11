El alquiler subió un 3,6% en Castilla-La Mancha en 2024 y las obras se retrasan hasta un año por falta de mano de obra
- Ocaña es el segundo municipio español donde más ha crecido el alquiler en la última década, según datos del INE
- Cuenca registró el mayor incremento anual del alquiler en la región en 2024, seguida de Guadalajara (3,9%) y Toledo (3,8%)
El mercado de la vivienda en Castilla-La Mancha sigue tensionándose. El precio del alquiler en la región creció un 3,6% en 2024, superando levemente a la media nacional (3,5%), según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, la cifra más alarmante se encuentra en el ámbito municipal: Ocaña, en Toledo, se ha consolidado como el segundo municipio de más de 10.000 habitantes de toda España donde más se ha encarecido el alquiler desde 2015, con un incremento del 40,3%.
Entre las capitales de provincia de la región, Cuenca fue la que registró el mayor incremento anual del alquiler en 2024, con una subida del 4,7% respecto a 2023. Le siguieron Guadalajara, con un aumento del 3,9%, y Toledo, donde los precios crecieron un 3,8%.
Ocaña, entre los municipios donde más ha subido el alquiler en España
El alquiler ha subido en España un 22,9% desde 2015 a 2024. Pero hay capitales de provincia donde lo ha hecho más que la media. Por ejemplo, en València (36,4%); Málaga (32,7%) y Palma (31,3%).
En Castilla-La Mancha, Guadalajara encabeza el encarecimiento del alquiler en la comunidad, con una subida del 25,9%. Le siguen Toledo (25,6%) y Cuenca (23,9%). Estos datos sitúan a las tres capitales castellanomanchegas entre las 20 ciudades españolas donde más aumentaron los precios del alquiler.
Donde más se ha incrementado en municipios de más de 10.000 habitantes es en Riba-roja de Túria (Valencia 40,4%); Ocaña (Toledo 40,3%); y Alhaurín el Grande (Málaga 38,4%).
La falta de albañiles retrasa obras hasta un año
A esta presión sobre el mercado de la vivienda se suma otro problema que afecta a numerosos municipios de la región: la falta de mano de obra en el sector de la construcción y el aumento de la demanda, que están retrasando la ejecución de obras públicas y privadas. La lista de espera para iniciar trabajos ha llegado, en algunos casos, hasta un año desde que se solicita presupuesto.
Así lo explica a RNE el alcalde de Montearagón, Teo Jiménez, que asegura estar encontrando dificultades para sacar adelante varios proyectos municipales. “A mí me está pasando con varias obras. Tengo, por ejemplo, la cubierta de una bodega; he pedido presupuesto y me han dicho que hasta abril del año que viene no pueden empezar”, relata.
El alcalde señala que esta situación se repite en distintas actuaciones. “Me está pasando con muchas cosas”, afirma Jiménez. Entre los proyectos afectados se encuentra también el Centro de Atención a la Infancia, cuya obra debería haber finalizado hace tiempo, aunque el Ayuntamiento espera darle el visto bueno definitivo esta misma semana tras los últimos remates.