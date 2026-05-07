Autenticación de doble factor y un esfuerzo activo del usuario: la importancia de crear claves robustas ante los ciberdelitos

¿Tú dónde vas a salir?

Hoy es el Día de la Contraseña Segura.

Tradicionalmente se celebra el primer jueves de mayo, día en el que nos

toca..

revisar nuestras contraseñas aquellas que al menos prometen proteger nuestra

existencia

digital. Vamos a hablar con Miguel López,

director para Europa de Barracuda

Networks. Buenos días.

Muy buenos días. ¿Existen mecanismos de verdad que nos

permitan garantizar nuestras

contraseñas en un tiempo donde la Inteligencia artificial lo adivina

prácticamente todo?

Bueno, existen mecanismos para hacer más complicado que puedan robárnosla.

Si la verdad es que da la impresión de que no hemos aprendido a

gran cosa porque si venimos mirando cuáles son las contraseñas más

habituales en los últimos años, siguen

siendo todas tremendamente sencillas de averiguar y todavía, por desgracia,

mucha gente

sigue utilizando contraseñas extremadamente fáciles de averiguar que

además son muy corrientes y

encima además las reutiliza en varios servicios, lo que facilita mucho la

vida de los ciberdelincuentes

yo voy a explicar un mecanismo que yo estoy convencida que muchas personas me

van a entender perfectamente y sistemas

que precisamente por seguridad nos obliga a cambiar las contraseñas todos

los meses.

Esto es bastante complejo

O lo apuntas, o pones, además no te deja poner la misma o alguna parecida,

o acabas recurriendo a números

a frutas, a países.

Eso para la inteligencia artificial es facilísimo.

¿No se están poniendo

medidas de seguridad, porque esto es una medida de seguridad que nos hace

caer en algo que nos hace más vulnerables?

Pues la verdad es que sí.

Lo cierto es que este tipo de medidas que nos hacen cambiar la contraseña..

muchas veces lo que hace es que terminemos reutilizando o utilizando

sistemas que básicamente lo que hacen es

alterar ligeramente la contraseña anterior y eso hace muy predecible cuál

va a ser la contraseña futura

Por no mencionar que además en muchas ocasiones, como bien mencionabas, se

apuntan en un papel que la mayoría

de las veces termina encontrándose muy a mano bajo el teclado o en un cajón.

Entonces, realmente..

deberíamos de pasar a sistemas más seguros, como pueden ser sistemas de

doble factor

de autenticación, de algún factor fuerte, donde o bien por biometría o

bien por añadir algún otro sistema de

autenticación no confiemos únicamente en la contraseña

Es que si no lo apuntas, escribir seis números con mayúsculas, minúsculas, con

símbolos, es que es imposible recordar eso.

Encima no puedes escribir

la misma contraseña por seguridad en diferentes sitios tienes que escribir

varias entonces la solución a

lo mejor está, como comentaba usted, en que existan distintas fases de

verificación

Correcto. Realmente casi todos los proveedores

actuales de servicios

dan la opción, y en algunas ocasiones es incluso obligatorio, de utilizar un

factor de utilización

fuerte, un sistema doble.

Básicamente el sistema consiste en que, además de la contraseña, ese algo que

sabemos nosotros,

tengamos que identificarnos utilizando un segundo factor que puede ser algo

que tenemos,

podría ser el móvil o un determinado software que corre dentro del móvil,

una tarjeta, en fin, algún elemento

que añada un factor adicional y que dificulte la posibilidad de que

alguien, simplemente averiguando nuestra

contraseña, pueda hacerse pasar por nosotros ante cualquier tipo de

servicio

Y ya para finalizar rápidamente, yo quiero abogar por las personas mayores.

Es muy complejo y además una generación que no está habituada a moverse con

dispositivos móviles.

¿Qué solución se

puede dar a esas personas que cada vez se les complican más las cosas?

Porque cada vez son más las cosas que se tienen que hacer vía

telemática? Pues la verdad es que en este sentido

sí se está avanzando bastante, aunque por supuesto todavía queda camino por

recorrer.

Yo creo que en determinados entornos o para determinados colectivos la demanda

utilización de sistemas que utilizan la biometría, es decir, por ejemplo,

reconocimiento facial o

hechas dactilares, facilita mucho la autenticación de estas personas en

determinados servicios,

porque ya no se requiere tanto ese recordar una larga contraseña que luego

probablemente termina o olvidada o

apuntada en algún sitio, sino que al final nos vamos a basar en identificar

algún tipo de factor biométrico

que sea relativamente sencillo, por ejemplo, la identificación biométrica

mediante

huella atilar o bien mediante el iris o reconocimiento facial.

Este tipo de cosas sin ser la

panacea, porque el 100% de seguridad no existe, pero sí que es verdad que

aportan un factor

de seguridad bastante bueno en comparación con lo que puede ser una

contraseña y además, digamos, facilita mucho la

vida precisamente de estos colectivos.

Pues muchísimas gracias Miguel López, con ese mensaje nos quedamos, vamos a

ayudar a nuestros papis y a

abuelos a ponerles en los dispositivos ese reconocimiento facial para dar

seguridad y que no metan números que

tengan que apuntar porque se les olvidan a ellos y a nosotros también.

Muchísimas gracias por atender en directo al canal 24 horas

Muchas gracias a vosotros.