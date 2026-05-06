La brecha digital cae a un mínimo histórico: la cobertura 5G llega a casi toda España y al 96% de zonas rurales

La cobertura móvil de 5G alcanza a prácticamente la totalidad de la población española (99%) y al 96% de la zonas rurales, según los datos del datos del Informe de Cobertura de Banda Ancha 2025 presentado este miércoles por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Como ha recalcado el ministro, la incidencia del 5G en la España rural ha subido 16 puntos desde junio de 2022, hasta ese 96%. Como consecuencia, la brecha digital entre el entorno rural y el resto del país se ha reducido actualmente a un mínimo histórico de 3 puntos porcentuales, cuando en 2021 era 10 puntos mayor, según datos del informe que ha presentado el ministro en el municipio madrileño de Patones.

“Ningún país que crea en la cohesión territorial puede obviar la brecha tecnológica que separa a poblaciones como Patones de urbes como Madrid. La conectividad permite hacer más atractivo el mundo rural para que el talento venga y se quede, y significa, en definitiva, fomentar el derecho a la igualdad de oportunidades que consagra nuestra Constitución” ha asegurado López.

El informe también aborda el avance del 5G con tecnología Stand Alone (SA), considerado el 5G "puro" o "nativo" esencial para desarrollar servicios avanzados como el Internet de las Cosas, la industria conectada o la telemedicina. Su cobertura alcanza el 98,1% de la población, 54 puntos más que en 2024, y la cifra ha pasado del 12,39% en 2024 al 91,22% en 2025 en las zonas rurales.