La brecha digital: el problema que afecta a todas las generaciones

Internet hoy permite realizar gestiones cotidianas como hacer trámites con la administración, pedir una cita médica o consultar información en cuestión de segundos. Sin embargo, no todas las personas cuentan con los mismos recursos o habilidades digitales para utilizar estas herramientas con facilidad.

Estas diferencias en el acceso y en el uso de la tecnología es lo que se conoce como brecha digital, que influye en la capacidad de las personas para desenvolverse con autonomía en el entorno digital.

01.17 min CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet - Benita y su aprendizaje en redes sociales

Más allá de la edad: qué es la brecha digital La brecha digital se asocia habitualmente a las edades más avanzadas, pero la realidad es más compleja. Otros factores también acentúan la exclusión digital, que afecta con mayor intensidad a mujeres mayores de 45 años, a personas con bajos ingresos y menor nivel educativo, a personas desempleadas y a quienes residen en zonas rurales o despobladas. Estas condiciones influyen tanto en el acceso a dispositivos como en la capacidad para utilizarlos con autonomía. De hecho, aunque más del 95% de la población española de entre 16 y 74 años utiliza internet de forma habitual, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), distintos informes europeos señalan que aún existe margen de mejora en el desarrollo de competencias digitales.

Qué implica no reducir la brecha digital No reducir la brecha digital implica quedarse al margen de oportunidades que permiten agilizar y simplificar numerosas tareas cotidianas como: Acceder a servicios digitales y ahorrar tiempo al realizar gestiones como pedir citas médicas o completar trámites administrativos sin desplazamientos ni tiempos de espera

y ahorrar tiempo al realizar gestiones como pedir citas médicas o completar trámites administrativos sin desplazamientos ni tiempos de espera Aprovechar oportunidades laborales y formativas como buscar empleo, teletrabajar o acceder a cursos online

como buscar empleo, teletrabajar o acceder a cursos online Desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en internet, identificando riesgos y evitando depender de otras personas En la actualidad, no poder acceder o utilizar estos servicios digitales puede aumentar el riesgo de exclusión social, al limitar el acceso a recursos esenciales en ámbitos como la salud, el empleo, la comunicación o la administración pública.