La brecha digital: el problema que afecta a todas las generaciones
- La brecha digital refleja las desigualdades en el acceso y en el uso de la tecnología, y reducirla es clave para desenvolverse con autonomía en el entorno digital
- Benita se sienta con Javi Hoyos para reflexionar sobre la brecha digital en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, que se emite cada miércoles a las 23 h en el canal de En Play
Internet hoy permite realizar gestiones cotidianas como hacer trámites con la administración, pedir una cita médica o consultar información en cuestión de segundos. Sin embargo, no todas las personas cuentan con los mismos recursos o habilidades digitales para utilizar estas herramientas con facilidad.
Estas diferencias en el acceso y en el uso de la tecnología es lo que se conoce como brecha digital, que influye en la capacidad de las personas para desenvolverse con autonomía en el entorno digital.
Más allá de la edad: qué es la brecha digital
La brecha digital se asocia habitualmente a las edades más avanzadas, pero la realidad es más compleja. Otros factores también acentúan la exclusión digital, que afecta con mayor intensidad a mujeres mayores de 45 años, a personas con bajos ingresos y menor nivel educativo, a personas desempleadas y a quienes residen en zonas rurales o despobladas. Estas condiciones influyen tanto en el acceso a dispositivos como en la capacidad para utilizarlos con autonomía.
De hecho, aunque más del 95% de la población española de entre 16 y 74 años utiliza internet de forma habitual, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), distintos informes europeos señalan que aún existe margen de mejora en el desarrollo de competencias digitales.
Qué implica no reducir la brecha digital
No reducir la brecha digital implica quedarse al margen de oportunidades que permiten agilizar y simplificar numerosas tareas cotidianas como:
- Acceder a servicios digitales y ahorrar tiempo al realizar gestiones como pedir citas médicas o completar trámites administrativos sin desplazamientos ni tiempos de espera
- Aprovechar oportunidades laborales y formativas como buscar empleo, teletrabajar o acceder a cursos online
- Desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en internet, identificando riesgos y evitando depender de otras personas
En la actualidad, no poder acceder o utilizar estos servicios digitales puede aumentar el riesgo de exclusión social, al limitar el acceso a recursos esenciales en ámbitos como la salud, el empleo, la comunicación o la administración pública.
El verdadero reto digital
Reducir la brecha digital no depende únicamente de tener acceso a dispositivos o a la conexión a internet, sino también de la formación y la capacitación digital de la ciudadanía. Estas competencias abarcan habilidades como la gestión de información online, la comunicación en entornos digitales, la seguridad o la resolución de problemas básicos en el uso de la tecnología.
Para desarrollar este objetivo, la Secretaría Estatal de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y el proyecto Generación D impulsan iniciativas que refuerzan estas capacidades y acercan la formación digital a toda la ciudadanía mediante contenidos accesibles y prácticos.
Porque avanzar con la tecnología es, en gran medida, progresar con la sociedad.
Más que una cuestión generacional, el verdadero reto consiste en garantizar que todas las personas dispongan de los conocimientos necesarios para utilizar internet con seguridad, confianza y autonomía.
Este desafío se aborda en CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet, un espacio que ayuda a comprender cómo se manifiesta la brecha digital en la vida cotidiana y qué herramientas pueden contribuir a reducirla.
Financiado por los Fondos Next Generation EU
Este programa forma parte de las acciones de RTVE en el marco de 'Generación D', dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos Next Generation EU e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos y oportunidades de la sociedad digital, ayudando a adquirir competencias esenciales para desenvolverse con la seguridad en internet.
'CAPTCHA: No soy un robot' y su videopodcast ‘CAPTCHA: Sobreviviendo a internet’ se suman así a otros proyectos de RTVE, como ‘Ciberdelitos’, ‘Comando Actualidad 5.0’, ‘Seguridad Vital 5.0’, ‘La tirita digital’, ‘El Hackeo’, ‘Sin filtros 3, 2, 1!’, ‘Por fin es lunes’, ‘En Router’, ‘GUASAP!’, ‘La fiesta digital’, ‘Vértigo bit’, ‘Tu guía digital’ y ‘La vuelta a la España digital’; con el fin de combatir la brecha digital como miembro activo del “Pacto por la Generación D”.
Más información y todos los episodios del programa ‘CAPTCHA' en el canal digital de Generación D.