Los Pulitzer 2026 premian al Washington Post y sus coberturas sobre el uso del poder de Trump

Los Premios Pulitzer de 2026 han otorgado el galardón de Servicio Público, el más prestigio del certamen dedicado al periodismo, a The Washington Post por su cobertura informativa sobre la administración del presidente de EE.UU. Donald Trump y los drásticos recortes del multimillonario Elon Musk a las agencias federales.

En febrero de 2026, el Post llevó a cabo una de las mayores reestructuraciones de su historia reciente, con el despido de alrededor de un tercio de su plantilla, más de 300 periodistas, en el marco de un ajuste impulsado por la dirección del diario bajo la propiedad de Jeff Bezos. La medida afectó a múltiples áreas de la redacción, incluidas las secciones de deportes, libros y cobertura internacional.

Mientras, el Pulitzer de Investigación de este año ha ido para el equipo de The New York Times por una serie de reportajes que revelaron cómo Trump ha beneficiado a su entorno familiar y político durante sus dos etapas en el poder.

El reconocimiento al escrutinio del poder político también se ha reflejado en el galardón de Reportaje Nacional, concedido a la agencia británica Reuters por documentar cómo la Casa Blanca amplió el alcance del poder ejecutivo y utilizó su influencia contra adversarios políticos y críticos. También se ha llevado un segundo premio en Reportajes especializados por una investigación sobre cómo el gigante de las redes sociales Meta expusieron a los usuarios, incluidos los niños, a chatbots de IA y anuncios fraudulentos.