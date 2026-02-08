Dimite el director ejecutivo del Washington Post tras centenares de despidos

El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, dimitió este sábado, días después, de que el rotativo iniciara un amplio proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de deportes e internacional.

"Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos (fundador de Amazon) su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. (El periódico) no podría tener un mejor propietario", apuntó Lewis en una breve nota enviada al personal y recogida por la prensa estadounidense.

Will Lewis en una imagen de archivo. Matt McClain AP / Matt McClain

En un mensaje al personal, Lewis afirmó que durante su mandato se tomaron decisiones difíciles para garantizar la sostenibilidad del diario y su capacidad de seguir ofreciendo información de calidad y sin sesgo partidista. Lewis, antiguo director ejecutivo de Dow Jones y editor del Wall Street Journal, asumió el puesto en 2023, en un momento en que el Post sufría fuertes pérdidas económicas. Sustituyó a Fred Ryan, que había ocupado el cargo durante casi una década.

El director financiero del periódico, Jeff D’Onofrio, será el editor y director ejecutivo interino. Se incorporó al Post en junio tras pasar por Google, Yahoo y otras empresas. En un mensaje al personal, señaló que los datos de los lectores guiarán las decisiones estratégicas del diario.

Los sindicatos del Post celebraron la salida de Lewis, afirmando que era necesaria y acusándole de haber intentado destruir una institución periodística histórica. Exigieron a Jeff Bezos, propietario del periódico desde 2013, que revierta los despidos o venda el diario a alguien dispuesto a invertir en su futuro. Bezos calificó el relevo en la dirección como una oportunidad extraordinaria para el periódico.

La marcha de Lewis se produce pocos días después de que el Post recortara aproximadamente un tercio de su plantilla, afectando a todos los departamentos. Fue criticado por no estar presente durante los despidos, que el exdirector ejecutivo Marty Baron describió como uno de los días más oscuros en la historia del periódico.

Durante su etapa en el Post, Lewis supervisó varias rondas de recortes y afrontó la pérdida de cientos de miles de suscriptores tras cambios en la línea editorial, como dejar de respaldar candidatos presidenciales y orientar la sección de opinión hacia un enfoque más libertario.

Su gestión ya había sido polémica antes de la caída de suscriptores. En 2024, un desacuerdo con la entonces directora ejecutiva Sally Buzbee provocó su salida. Lewis también enfrentó protestas internas por su intento de contratar al periodista británico Robert Winnett, vinculado a un escándalo de escuchas telefónicas en el que el propio Lewis también había sido mencionado. Además, su proyecto estrella —una “tercera redacción”— nunca llegó a materializarse.

Reducción de plantilla El diario The Washington Post ha llevado a cabo una reducción masiva de su plantilla que afecta a más de 300 empleados, lo que supone aproximadamente el 30% de sus trabajadores. La medida, comunicada este miércoles, ha provocado el cierre de departamentos como la sección de Deportes, el suplemento de Libros y una drástica reducción en las delegaciones internacionales. La dirección del diario, bajo la supervisión de su propietario Jeff Bezos, justificó los recortes como una medida de reestructuración financiera, aunque la ejecución de los mismos ha generado una crisis interna sin precedentes en la redacción de la capital estadounidense.