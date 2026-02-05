Periodistas de 'The Washington Post' lamentan los despidos de un tercio de su plantilla: "Me echan en plena guerra"

El diario The Washington Post ha llevado a cabo una reducción masiva de su plantilla que afecta a más de 300 empleados, lo que supone aproximadamente el 30% de sus empleados.

La medida, comunicada este miércoles, ha provocado el cierre de departamentos como la sección de Deportes, el suplemento de Libros y una drástica reducción en las delegaciones internacionales. La dirección del diario, bajo la supervisión de su propietario Jeff Bezos, justificó los recortes como una medida de reestructuración financiera, aunque la ejecución de los mismos ha generado una crisis interna sin precedentes en la redacción de la capital estadounidense.

Despidos en el frente y desamparo internacional La repercusión más crítica de este ajuste se ha centrado en los corresponsales que cubren conflictos bélicos y crisis internacionales. La periodista Lizzie Johnson, quien se encontraba en Ucrania de corresponsal, hizo público su despido a través de la plataforma de X: "Me acaban de despedir del Washington Post en plena guerra. No tengo palabras. Estoy devastada". Según otros testimonios publicados en esta red social, el cese de Johnson no es un caso aislado. La jefa de la sede de El Cairo, Claire Parker, aseguró que había sido despedida junto con toda la plantilla de corresponsales en Oriente Medio por razones que no comprende: "Es difícil entender la lógica". También el corresponsal en Siria, Kareem Fahim, sentenció su salida tras años de cobertura de riesgo: "Un último viaje a Siria para el Washington Post que terminó con un despido". ““ Uno de los casos que destaca el periódico The New York Times es el de Marty Weil, el reportero más longevo del diario. En sus 60 años en el medio, ha cubierto desde el Watergate y los atentados del 11-S hasta las crónicas del clima. "Después de 60 años, fue despedido ayer por correo electrónico", lamenta su compañera Marissa J.Lang. ““ Los profesionales afectados denuncian que sus credenciales de acceso a los sistemas internos y cuentas de correo fueron desactivados antes de que pudieran procesar la noticia. Este desamparo logístico ha obligado a los periodistas a buscar apoyo de forma independiente, mientras que sus perfiles en redes sociales se han convertido en plataformas de denuncia y búsqueda de empleo. Además, se han multiplicado los mensajes de solidaridad de compañeros de otros medios, que resaltan el riesgo físico al que se exponen los reporteros al quedar sin el respaldo institucional de una organización.