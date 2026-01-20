Entrumpados: diario de una periodista en la Casa Blanca

Hace un año, Donald Trump volvió a la Casa Blanca y empezó a cambiar Estados Unidos y el mundo a velocidad de vértigo. Ha sido un año insólito. Los periodistas que seguimos a Trump nos hemos sentido sobrepasados una y otra vez. Yo lo he seguido muy de cerca. Formo parte del pool de la Casa Blanca, el grupo de periodistas que nos vamos rotando para acompañarlo a todas partes. He estado con él en el Despacho Oval, mientras nos inundaba de titulares, mientras ponía patas arriba el comercio mundial y las alianzas tradicionales.

En esta serie os queremos contar los entresijos, lo que he descubierto dentro de la Casa Blanca en estos 365 días con Trump. Hay pequeñas anécdotas que no caben en los telediarios, pero que dicen mucho de su forma de gobernar. En "Entrumpados" nos fijamos en el día a día de un presidente que mantiene en vilo al mundo. La serie empieza con su primera jornada: en el primer capítulo os enseñamos el ala oeste y cómo fue el regreso de Donald Trump.

Dentro de la Casa Blanca también le está dando un vuelco a casi todo. En el segundo capítulo, mostramos cómo nos trata a nosotros, los periodistas. Es una relación muy complicada. Probablemente ningún otro presidente de Estados Unidos había buscado tanto las cámaras, pero tampoco ningún otro nos había atacado tanto. En el tercer capítulo, contamos cómo se relaciona con otros líderes internacionales y cómo ha convertido el Despacho Oval en una trampa para ellos. Por último, en el cuarto capítulo, nos fijamos en los cambios físicos, en las obras y las decoraciones. Cada pared que derriba, cada cosa que mueve, también nos dice mucho sobre él.

"Entrumpados" es mi diario, el diario de una periodista en la Casa Blanca. Cada capítulo se centra en uno de los días que me ha tocado ser pool y seguir al presidente en primera fila. Un día Trump intentó lanzarnos gorras rojas de su campaña. Otro día, improvisó una incómoda sala de cine en el Despacho Oval: ordenó apagar las luces y proyectar unas imágenes que pretendían humillar a su invitado, el presidente de otro país. Otro día descubrimos que estaba derribando toda un ala de la Casa Blanca sin pedir permiso a nadie. Quería hacer hueco para construir un gran salón de baile. He escogido estas jornadas y estas peripecias porque me parecen muy significativas. También podría haber elegido cualquier otro día. Todos los días Trump lanza amenazas, pone a prueba el sistema, asombra al mundo. Aquí en la Casa Blanca, todos los días son días de incertidumbre. Todos los días el espectáculo continúa. Todos los días algún periodista se pregunta cómo seguir a Trump y no morir en el intento.