Albares dice que no hay "ninguna prueba" de la acusación israelí contra los activistas y busca con Brasil una respuesta
- Este martes la justicia israelí decidirá si prorroga el arresto de Saif Abu Keshek y de Thiago Ávila
- Ambos fueron detenidos por Israel en aguas internacionales frente a la isla griega de Creta
El ministro de Asunto Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado en una entrevista en La Hora de La 1 que "no hay ninguna prueba ni ninguna relación sobre lo que las autoridades israelíes dicen" para justificar el arresto de los activistas de la Flotilla Gobal Sumud, el palestino-español Saif Abu Keshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila. Añade que los israelíes tampoco ponen "nada encima de la mesa" como prueba de sus acusaciones, con las que vinculan a ambos detenidos con "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista".
Este martes, a las 11.00 hora española peninsular, la justicia israelí decidirá si prorroga el arresto de ambos. Sobre esto, Albares ha señalado que coordina junto a Brasil una respuesta conjunta, sin querer desvelar qué medidas tomarían en caso de que se prorrogue un arresto que considera "ilegal". "No quiero decir nada que pueda agravar la situación de Saif", ha justificado, al tiempo que ha defendido que ninguno de los dos países van a "abandonar" a sus ciudadanos.
Albares ha explicado en RTVE que Abu Keshek "está bien dentro de las terribles circunstancias en las que se encuentra". "Estamos ante una detención completamente ilegal, ningún agente israelí tiene jurisdicción en aguas internacionales", ha argumentado. Ambos activistas fueron arrestados cuando viajaban a bordo de la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, donde pretendían llevar ayuda humanitaria. Las autoridades israelíes los detuvieron en aguas internacionales, frente a la costa de la isla griega de Creta. "No se asalta un barco en aguas internacionales (...) esta no es forma de actuar por un estado que se dice democrático", ha afirmado el ministro.
Oriente Medio, la "crisis más grave del siglo"
Asimismo, Albares se ha referido a la guerra en Oriente Medio como "la crisis mundial más grave de este siglo" y ha pedido a las partes que apuesten por la vía diplomática, cesen los ataques y reabran el estrecho de Ormuz tras los incidentes "gravísimos con fuego abierto" de este martes. Para el ministro español la situación de bloqueo es "insostenible" y el fuego cruzado "demuestra que no hay una solución militar para esta situación". "No hay solución más allá de la diplomática", ha añadido, al tiempo que ha asegurado que el estrecho "no se puede mantener mucho más tiempo bloqueado".
Sobre la operación 'Proyecto Libertad', con la que el presidente estadounidense Donald Trump quiere liberar los barcos bloqueados por Irán en Ormuz, Albares ha confesado que no fueron informados. "Esta es una guerra unilateral, nadie informa sobre las operaciones militares", ha asegurado.
Para el español, "el riesgo de guerra sigue ahí permanentemente" y en España pueden traducirse en un incremento de los precios de la energía por un lado, y en el de los fertilizantes por otro, lo que elevaría el precio de los alimentos. También, a medio plazo, el conflicto puede suponer un desplazamiento de la población de las zonas de conflicto hacia Europa. También se ha referido a la invasión "ilegal" de Israel en Líbano, y ha pedido que termine.
Por último, Albares ha comentado su audiencia con el papa León XIV este lunes en el Vaticano, una conversación "agradable" y "distendida" de unos 20 minutos en la que el pontífice se centró en su visita a España en junio. "La política exterior que tiene España coincide con los postulados que tiene el papa", tanto en el rechazo a la guerra para solucionar los conflictos como en la defensa del multilateralismo o en la "dignidad" que merecen los inmigrantes. Un encuentro del que ha destacado la "enorme sintonía" de ambos gobiernos, a los que, en su opinión, "inspiran valores muy similares".