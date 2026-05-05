Albares dice que no hay "ninguna prueba" de la acusación israelí contra los activistas y busca con Brasil una respuesta

El ministro de Asunto Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado en una entrevista en La Hora de La 1 que "no hay ninguna prueba ni ninguna relación sobre lo que las autoridades israelíes dicen" para justificar el arresto de los activistas de la Flotilla Gobal Sumud, el palestino-español Saif Abu Keshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila. Añade que los israelíes tampoco ponen "nada encima de la mesa" como prueba de sus acusaciones, con las que vinculan a ambos detenidos con "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista".

Este martes, a las 11.00 hora española peninsular, la justicia israelí decidirá si prorroga el arresto de ambos. Sobre esto, Albares ha señalado que coordina junto a Brasil una respuesta conjunta, sin querer desvelar qué medidas tomarían en caso de que se prorrogue un arresto que considera "ilegal". "No quiero decir nada que pueda agravar la situación de Saif", ha justificado, al tiempo que ha defendido que ninguno de los dos países van a "abandonar" a sus ciudadanos.

Albares ha explicado en RTVE que Abu Keshek "está bien dentro de las terribles circunstancias en las que se encuentra". "Estamos ante una detención completamente ilegal, ningún agente israelí tiene jurisdicción en aguas internacionales", ha argumentado. Ambos activistas fueron arrestados cuando viajaban a bordo de la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, donde pretendían llevar ayuda humanitaria. Las autoridades israelíes los detuvieron en aguas internacionales, frente a la costa de la isla griega de Creta. "No se asalta un barco en aguas internacionales (...) esta no es forma de actuar por un estado que se dice democrático", ha afirmado el ministro.