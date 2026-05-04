El PP responsabiliza a Sánchez de todos los casos de corrupción que cercan al PSOE: "Es la mano invisible"

“Miremos donde miremos aparece la corrupción del sanchismo. Pedro Sánchez era la mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción, pero cada vez está más presente”. Este lunes, 4 de mayo, estaba marcado en rojo en el calendario de los principales partidos de la oposición en España por la declaración de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo por el caso mascarillas y el PP no ha desaprovechado la oportunidad para cargar contra el presidente del Gobierno, al que ha responsabilizado de estar detrás de todos los escándalos que cercan al PSOE.

“La imagen más fiel del sanchismo es la de Ábalos declarando ante el Tribunal Supremo”, ha insistido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, que no ha despejado sin embargo si el partido llamará a Begoña Gómez a la comisión de investigación abierta en el Senado.

En una línea similar, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cuestionado que Sánchez no estuviese al tanto del proceder de Ábalos y Koldo. “Lo que tenemos todo muy claro y es algo de sentido común es que el número 1 de esta trama de corrupción y de esta mafia es Pedro Sánchez”, ha resaltado preguntado por los periodistas tras la celebración de un acto de la campaña de Andalucía.

La respuesta a la declaración de Ábalos, que se enfrenta a 24 años de cárcel por el presunto amaño de dos contratos para la compra de mascarillas en lo peor de la pandemia, entre los partidos de la izquierda alternativa ha sido desigual. Si Podemos ha señalado que el PSOE no puede limitar lo sucedido al comportamiento del exministro de Transportes y su asesor –“Creemos que estamos ante el caso Partido Socialista”, ha señalado Pablo Fernáncez-, en Sumar han defendido que ahora el Gobierno lo que debe hacer es poner en marcha la batería de medidas que pactaron con el PSOE en materia anticorrupción, sin entrar a valorar las palabras de Ábalos ante el TS.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN