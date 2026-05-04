Trump no ha publicado esta foto de la Estatua de la Libertad dando a luz, es falso

Difunden en redes una imagen que presentan como si fuese una publicación de Donald Trump en Truth Social en la que comparte una foto de la Estatua de la Libertad dando a luz a un bebé con el aspecto del presidente estadounidense. Es falso. No es una publicación real difundida por Trump, es un montaje generado con IA que publicó por primera vez en Instagram un perfil que se define como "creador de memes".

"¿Qué demonios es esto? ¿También ha violado a la Estatua de la Libertad? Está mentalmente desquiciado", dice en inglés un mensaje compartido más de 5.000 veces en la red social X desde el 1 de mayo. El texto adjunta una imagen que se presenta como si fuera una publicación de Donald Trump en Truth Social de una foto de la Estatua de la Libertad dando a luz a un Trump con aspecto de bebé, mientras el propio presidente estadounidense lo coge con las manos.