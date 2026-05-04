Trump no ha publicado esta foto de la Estatua de la Libertad dando a luz, es falso
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Difunden en redes una imagen que presentan como si fuese una publicación de Donald Trump en Truth Social en la que comparte una foto de la Estatua de la Libertad dando a luz a un bebé con el aspecto del presidente estadounidense. Es falso. No es una publicación real difundida por Trump, es un montaje generado con IA que publicó por primera vez en Instagram un perfil que se define como "creador de memes".
"¿Qué demonios es esto? ¿También ha violado a la Estatua de la Libertad? Está mentalmente desquiciado", dice en inglés un mensaje compartido más de 5.000 veces en la red social X desde el 1 de mayo. El texto adjunta una imagen que se presenta como si fuera una publicación de Donald Trump en Truth Social de una foto de la Estatua de la Libertad dando a luz a un Trump con aspecto de bebé, mientras el propio presidente estadounidense lo coge con las manos.
Trump no ha publicado esta foto, es un montaje
En VerificaRTVE hemos analizado los perfiles de redes sociales de Donald Trump y en ninguno de ellos hay registro de esta fotografía. No aparece en su cuenta de Truth Social, cuya apariencia imita la falsa publicación, ni en los perfiles de X del presidente estadounidense o de la Casa Blanca.
El origen de este montaje está en una publicación de Instagram del 30 de abril. La foto contiene una marca de agua sobre el brazo de la estatua en la que podemos leer "adam.the.creator", el nombre de esta cuenta. Además, el perfil advierte en su descripción de que es un creador de "memes". Hemos comprobado que el contenido que comparte es principalmente satírico y que también ha difundido otros montajes imitando otras cuentas de redes, como la del actual papa León XIV.
El montaje de la Estatua de la Libertad dando a Luz a Trump está generado con IA. Las herramientas de detección de contenidos artificiales Hive y SightEngine concluyen que la foto se ha creado con esta tecnología con más de un 95% de fiabilidad en la predicción, como puedes observar en la imagen inferior.
Trump sí ha publicado otras imágenes creadas con IA
Trump sí ha compartido en Truth Social varios montajes creados con IA. Por ejemplo, la foto de él mismo vestido de Papa o la ilustración en la que aparece caracterizado como Jesucristo, rodeado de médicos, militares y la Estatua de la Libertad al fondo. El mandatario estadounidense eliminó esta publicación en menos de 24 horas tras recibir fuertes críticas de sectores conservadores. En enero publicó dos imágenes generadas con IA para escenificar la conquista de Canadá y de Groenlandia.
Además, Trump ha usado las redes sociales de la Casa Blanca para difundir otros montajes. Es el caso de esta foto en la que aparece disfrazado del superhéroe Superman, publicada el 10 de julio de 2025 en Instagram, o caracterizado como un personaje de Star Wars, como en esta publicación de X en mayo de 2025.
Sin embargo, en otras ocasiones también te hemos advertido sobre falsas publicaciones atribuidas a Donald Trump que el presidente estadounidense no ha publicado. Por ejemplo, en este falso 'post' relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno y las amenazas de aranceles a Noruega.