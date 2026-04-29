El Departamento de Justicia de EE.UU. imputa al exdirector del FBI por presuntas amenazas de muerte a Trump

El exdirector del FBI James Comey ha sido imputado por segunda vez en menos de un año por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si el pasado septiembre lo fue por falso testimonio y obstrucción al Congreso —algo que acabó siendo desestimado en noviembre— ahora lo es por la publicación en redes sociales de una polémica foto, interpretada por un jurado de Carolina del Norte como amenazas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La publicación, ya borrada por Comey, mostraba conchas marinas formando los números 86 y 47, siendo el primero una jerga utilizada en contextos urbanos para hacer referencia a cuando algo se descarta o elimina, mientras que el segundo correspondería al mandato actual de Trump como el 47º presidente de Estados Unidos. El exdirector del FBI comentó en un post posterior en mayo que se encontró las conchas y que pensó que se trataba de un "mensaje político" y no que estaban asociados con la violencia. Además, insistió en que no es partidario de cometer ni incitar actos violentos.

En una conferencia de prensa, el Departamento de Justicia ha indicado que el gran jurado ha considerado que Comey "conocidamente y voluntariamente" realizó una amenaza de muerte y de infligir daño corporal contra el presidente de Estados Unidos, así como la transmisión de una comunicación interestatal con contenido amenazante. El antiguo abogado de Trump y ahora Fiscal General, Todd Blanche, ha dicho que "amenazar con atentar contra la vida del presidente de EE.UU. nunca será tolerado", mientras que el fiscal Ellis Boyle ha asegurado que Comey recibirá "todas las garantías del debido proceso". El delito podría conllevar diez años de prisión.

Comey, por su parte, ha aseverado que no tiene "miedo" de las nuevas acciones judiciales y se ha declarado "inocente". "Sigo siendo inocente, sigo sin tener miedo y sigo creyendo en una justicia federal independiente", ha declarado en un vídeo.

La acusación se produce tres días después de los disparos en la gala de la prensa en Washington, cuyo principal sospechoso fue acusado el lunes, en particular de intento de asesinato de Trump.

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