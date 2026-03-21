Muere Robert Mueller, el exdirector del FBI que investigó a Trump por la supuesta trama rusa

Robert Mueller, el exdirector del FBI que lideró la histórica investigación sobre la supuesta intromisión del Gobierno ruso en la campaña del actual presidente de EE.UU., Donald Trump, para las presidenciales de 2016, ha fallecido a los 81 años, según ha informado su familia este sábado. El líder de los republicanos ha dicho que se "alegra" de su fallecimiento.

Sus familiares ya habían informado el año pasado que Mueller había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. "Con profunda tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Bob anoche", explicó su familia en un comunicado.

Nacido en Nueva York en 1944, Mueller fue el sexto director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) entre 2001 y 2013 y también fue condecorado como veterano por la guerra de Vietnam.