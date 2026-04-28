Especial aniversario del apagón en el Telediario: cuando la península ibérica se fue a negro
- 36 millones de hogares se quedaron sin luz y murieron al menos seis personas
- Los informes técnicos y las investigaciones coinciden en que el origen fue un problema de tensión
El 28 de abril de 2025, España se apagó. Pasadas las 12.30, el país registró un cero energético, el primero de su historia. 36 millones de hogares se quedaron sin luz, dejaron de funcionar los trenes, los metros y los ascensores y los servicios críticos, como los hospitales, comenzaron a funcionar con generadores. Al menos seis personas murieron.
El TD1 ha emitido este martes un programa especial con reportajes, conexiones en directo y contenidos explicativos que abordarán qué pasó, cómo se afrontó la crisis y qué ha cambiado desde entonces.
Las primeras anomalías se detectaron justo media hora antes de las 12.30, con fuertes variaciones de tensión, y en tan sólo cinco segundos, desapareció de la red el 60% de la electricidad que en ese momento se estaba consumiendo.
descubrimos la enorme dependencia que tenemos de la electricidad
Hace un año en segundos todo se apagó.
Sin luz, sin red y sin certezas, la primera reacción fue buscar respuestas
La gente en la calle va a ver qué pasaba.
Recuerdo hablando con mi portero también del edificio
No entendíamos nada y el centro comercial que parecía todo el mundo de
aquí para allá preguntándonos cosas..
sin apenas poder usar móviles y ordenadores volvió lo más humano a
hablar con los demás claro
se hacían correos porque estábamos asustados, es que en realidad no
sabíamos lo que pasaba.
Escuchar a
través de las radios absolutamente excepcional y la radio volvió a ser
fundamental y el barrio
Entre cruces caóticos y metros parados
tuve una hora dentro del vagón y una hora dentro del tour de también con
reflectores con luces nos guiaban pascola la gente esperando el
autobús lleno... ...orden, porque recordamos la
educación y el civismo...
...un trayecto de tres
horas, dos horas, no sabíamos si había relevos.
Y los desconocidos se ayudaron.
Hoy hubo mucha gente
voluntaria que se puso a regular a lo mejor en rotondas.
Y yo, por ejemplo, dejé dinero.
En los colegios, los padres corrieron
Los niños estaban muy contentos.
Porque los profesores resolvieron, como en los hospitales y centros de día y
salud. Rápidamente vinieron las enfermeras,
que todo tranquilo, que tenían de todo preparado para este tipo de apagones y
emergencias
Y aunque se nos hizo muy largo, muchos recuerdan el día y alguno lo reclama.
Como fiesta nacional, de
verdad, pero para hacernos reflexionar.
Porque, aun con todo sin funcionar, fuimos capaces de vivir mucho más
conectados.
El país vivió horas de caos e incertidumbre, aunque no se registraron problemas de seguridad, y la ciudadanía se volcó con aquellos que más lo necesitaban. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de varios ministros, celebró un Consejo de Seguridad Nacional en la sede de Red Eléctrica, mientras los técnicos intentaban dilucidar qué había pasado y comenzaban a perfilarse las primeras teorías.
¿De quién fue la culpa?
Un año después, los diversos informes técnicos y las investigaciones coinciden en que el origen fue un problema de tensión. Aquel día, con una alta aportación de renovables, se desestabilizó la red y el sistema no fue capaz de revertir a tiempo las anomalías detectadas. Red Eléctrica siempre ha defendido que cumplió con la normativa técnica y de seguridad antes, durante y después del apagón, frente a las eléctricas que sostienen que el funcionamiento de sus centrales fue correcto.
En este tiempo, las empresas han responsabilizado al gestor de la red por no haber programado suficientes centrales convencionales capaces de controlar la tensión, mientras la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado más de medio centenar de expedientes. Estos están dirigidos contra Red Eléctrica y contra las compañías privadas de suministro, en el marco de la investigación abierta para esclarecer qué sucedió el 28 de abril de hace un año.
Frente al cruce de reproches entre los diferentes agentes implicados, el consumidor sí que tiene una certeza: la factura de la luz se ha encarecido. Para evitar otro apagón, hoy funcionan en España más centrales de gas y de ciclo combinado que hace un año. La solución para evitar otro cero eléctrico lleva aparejado un sobrecoste que Red Eléctrica ha cifrado en 666 millones, pero otras fuentes elevan hasta los 1.000 millones.