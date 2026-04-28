Especial aniversario del apagón en el Telediario: cuando la península ibérica se fue a negro

El 28 de abril de 2025, España se apagó. Pasadas las 12.30, el país registró un cero energético, el primero de su historia. 36 millones de hogares se quedaron sin luz, dejaron de funcionar los trenes, los metros y los ascensores y los servicios críticos, como los hospitales, comenzaron a funcionar con generadores. Al menos seis personas murieron.

El TD1 ha emitido este martes un programa especial con reportajes, conexiones en directo y contenidos explicativos que abordarán qué pasó, cómo se afrontó la crisis y qué ha cambiado desde entonces.

Las primeras anomalías se detectaron justo media hora antes de las 12.30, con fuertes variaciones de tensión, y en tan sólo cinco segundos, desapareció de la red el 60% de la electricidad que en ese momento se estaba consumiendo.

01.33 min Transcripción completa descubrimos la enorme dependencia que tenemos de la electricidad Hace un año en segundos todo se apagó. Sin luz, sin red y sin certezas, la primera reacción fue buscar respuestas La gente en la calle va a ver qué pasaba. Recuerdo hablando con mi portero también del edificio No entendíamos nada y el centro comercial que parecía todo el mundo de aquí para allá preguntándonos cosas.. sin apenas poder usar móviles y ordenadores volvió lo más humano a hablar con los demás claro se hacían correos porque estábamos asustados, es que en realidad no sabíamos lo que pasaba. Escuchar a través de las radios absolutamente excepcional y la radio volvió a ser fundamental y el barrio Entre cruces caóticos y metros parados tuve una hora dentro del vagón y una hora dentro del tour de también con reflectores con luces nos guiaban pascola la gente esperando el autobús lleno... ...orden, porque recordamos la educación y el civismo... ...un trayecto de tres horas, dos horas, no sabíamos si había relevos. Y los desconocidos se ayudaron. Hoy hubo mucha gente voluntaria que se puso a regular a lo mejor en rotondas. Y yo, por ejemplo, dejé dinero. En los colegios, los padres corrieron Los niños estaban muy contentos. Porque los profesores resolvieron, como en los hospitales y centros de día y salud. Rápidamente vinieron las enfermeras, que todo tranquilo, que tenían de todo preparado para este tipo de apagones y emergencias Y aunque se nos hizo muy largo, muchos recuerdan el día y alguno lo reclama. Como fiesta nacional, de verdad, pero para hacernos reflexionar. Porque, aun con todo sin funcionar, fuimos capaces de vivir mucho más conectados. Un año del apagón: el caos en las calles

El país vivió horas de caos e incertidumbre, aunque no se registraron problemas de seguridad, y la ciudadanía se volcó con aquellos que más lo necesitaban. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de varios ministros, celebró un Consejo de Seguridad Nacional en la sede de Red Eléctrica, mientras los técnicos intentaban dilucidar qué había pasado y comenzaban a perfilarse las primeras teorías.