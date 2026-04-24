La morosidad de la banca se reduce al 2,69 % en febrero, la tasa más baja desde 2008

La morosidad de la banca española se ha situado en el 2,69% en febrero, frente al 2,71% de enero, la tasa más baja desde septiembre de 2008. La mejora se explica por el aumento del saldo de créditos concedidos y la reducción de los préstamos impagados, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

El volumen de préstamos morosos se ha reducido en 225 millones de euros en el mes, hasta los 32.961 millones, mientras que la cartera crediticia ha crecido hasta los 1,227 billones de euros, frente a los 1,224 billones registrados a cierre de enero.

En comparación interanual, la caída es aún más significativa, ya que la morosidad ha pasado del 3,30% en febrero de 2025 al 2,69% actual, impulsada por una reducción de más de 6.000 millones de euros en los préstamos dudosos.

El Banco de España ha publicado, además, que la morosidad de bancos, cajas y cooperativas de crédito -incluidas las cajas rurales-, también ha marcado mínimos desde la crisis financiera de 2008. En febrero, este grupo bajó al 2,61%, frente al 2,63% del mes anterior.

Esta bajada se debe a que los préstamos impagados se redujeron en 217 millones de euros en un solo mes, hasta situarse en 30.645 millones.

En contraste, en el caso de las financieras de consumo, se ha registrado un ligero repunte de la morosidad, que ha pasado del 5,06% en enero al 5,10% en febrero de 2026.

A pesar de que el volumen de préstamos impagados ha caído un 0,4%, hasta los 2.146 millones de euros, se ha producido este incremento. En términos interanuales, no obstante, la ratio ha mejorado, ya que en febrero de 2025 se situaba en el 5,86%.