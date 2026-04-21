El Gobierno exige a Feijóo que se pronuncie sobre la operación Kitchen y le pregunta si va a expulsar a Rajoy del PP

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha exigido este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se pronuncie sobre la Operación Kitchen tras la última declaración del extesorero Luis Bárcenas y le ha emplazado a responder si ahora va a expulsar al expresidente Mariano Rajoy del partido.

En su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, que se está celebrando en la Audiencia Nacional, Bárcenas confirmó que le pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy".

El extesorero del PP relató que conoció a este preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, que tenía conocimientos de informática y al que le hizo "un encargo puntual y remunerado" para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel, así como la grabación de Rajoy y otra con el exdirigente del PP y actual senador, Javier Arenas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha señalado que ninguna organización política "está exenta de tener casos de corrupción", pero la diferencia y "lo importante es cómo se responde".

En su opinión, el PP "tenía institucionalizada la corrupción" y "todos" sabían "quién era M. Rajoy", en referencia al expresidente del Gobierno. Para la portavoz, tras la declaración de Bárcenas en sede judicial, esa duda "quedó despejada en su totalidad".

Así, ha emplazado al líder de la oposición a que se pronuncie tras la última declaraciones del extesorero del PP. "¿Qué tiene que decir el señor Feijóo? ¿Qué va a hacer? ¿Va a expulsar a Rajoy?", ha planteado Saiz, quien se ha preguntado también por qué "guarda silencio". "Me gustaría que se pronunciara", ha enfatizado.

El PP defiende a Rajoy: "No está imputado en ningún sitio" "De momento, el Sr. Rajoy no está imputado en ningún sitio [...] No creo que haya nada que lo vincule. Respeto máximo a los jueces y magistrados". Esta es la respuesta del PP ante las declaraciones de Bárcenas en el marco del juicio de la Kitchen. Entre los últimos en pronunciarse Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda de los populares en los micrófonos de RNE. ““ "Yo creo que el presidente Feijóo, que es ahora mismo quien está al frente del PP, ninguno de sus consejeros ha estado imputado por nada", ha aseverado Bravo, en un movimiento para evidenciar que el actual líder del partido no tiene nada que decir sobre este asunto. "Sánchez, por ejemplo, no puede decir lo mismo. Su hermano, su mujer, su ministro, su número dos..." ha relatado, mostrando también los presuntos casos de corrupción del PSOE. Tampoco la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, se ha querido referir este martes a las declaraciones de Bárcenas. "Creo que máximo respeto a la justicia y, por lo tanto, no tenemos nada que decir", ha declarado al término de un desayuno informativo en Madrid.