La Fiscalía archiva la denuncia contra Revuelta, la asociación juvenil próxima a Vox, por el desvío de fondos de la dana
- Dos exdirigentes denunciaron presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas para los afectados
- La Fiscalía Provincial de Madrid entiende que los hechos denunciados eran demasiado genéricos
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia presentada por dos exdirigentes de Revuelta contra la organización juvenil próxima a Vox por presuntas irregularidades graves en la gestión de los fondos recaudados para ayudar a los afectados por la dana de Valencia. Fuentes de la Fiscalía han confirmado a el archivo, al entender que los hechos denunciados eran demasiado genéricos.
Los denunciantes, Arturo Villarroya y Javier Esteban Bejarano, advirtieron de una posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.
Ambos denunciantes anunciaron su dimisión y poco después, el 30 de noviembre, presentaron una denuncia conjunta ante la Fiscalía por presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.
Ambos habían solicitado sin éxito al presidente de la organización, Jaime Hernández, en octubre la convocatoria de una junta directiva y de una asamblea con notario para revisar la situación y decidir la liquidación ordenada de la asociación, saldando cuentas fiscales pendientes y donando cualquier remanente a los damnificados reales.
Asociación Social de Mayores (ASOMA)
Vox denunció ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante irregularidades en la gestión de la Asociación Social de Mayores (ASOMA en el registro y conocida como Revuelta), creada por antiguos afiliados y trabajadores del partido y que se habría quedado con cientos de miles de euros de donantes de la dana.
Diputados y altos cargos de Vox mostraron su sorpresa y malestar por este supuesto desvío de fondos destinados a la dana. Muchos de ellos aseguraron que contribuyeron con su propio dinero. El presidente de Revuelta era muy conocido entre todos ellos y llegó a trabajar en el partido.