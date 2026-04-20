El PP cree que Montero ha quedado "abrasada por la corrupción": "Morirá políticamente el 17 de mayo"

El PP cree que la exvicepresidenta y exministra de Hacienda María Jesús Montero, candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas, ha quedado "abrasada por la corrupción" y "morirá políticamente" el 17 de mayo en las urnas. Precisamente respecto a los territorios, el partido confía en que pronto haya un acuerdo con Vox en Aragón similar al que ha habido en Extremadura para investir a la ‘popular’ María Guardiola. Y ha avanzado que el PP pedirá al Supremo que analice las supuestas "mentiras" de la expresidenta balear Francina Armengol sobre el caso Koldo tras el reciente informe de la UCO.

Sobre estas y otras cuestiones se ha pronunciado el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, que se ha referido en rueda de prensa desde Génova a la comparecencia este lunes de Montero en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado, que impulsó el PP con su mayoría absoluta.

Para Tellado, la "lugarteniente más sacrificada por el sanchismo", que "ha aceptado la orden de ir a morir políticamente" en las elecciones andaluzas, donde las encuestas pronostican un retroceso de los socialistas, convirtió la SEPI "en un auténtico nido de corrupción" con presuntos "amaños", contratos y "enchufismo al por mayor".

El Partido Popular cree que Montero ejerció, como ministra de Hacienda, "un papel clave" en los rescates de Plus Ultra y Air Europa, que ha tildado de "escándalos", y todo ello a través del entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández, "nombrado por Montero" y "de su máxima confianza". Fernández fue detenido en diciembre en una operación de la UCO en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional relativa a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y su posible vinculación con el caso Koldo.

En su comparecencia este lunes en el Senado, Montero se ha quejado de que ha sido citada a la comisión de la SEPI por ser candidata a las elecciones en Andalucía y ha defendido la legalidad de los préstamos a Air Europa y Plus Ultra a través de la SEPI "con el aval de instancias nacionales y europeas". Y respecto al expresidente de la SEPI, ha afirmado que la relación que mantenía con este era "profesional" y que la investigación de la Audiencia Nacional se centra en un periodo en el que ella ya no ejercía ninguna función sobre el organismo.

Para Tellado, Montero "no era ajena" a lo que ocurría en la SEPI y ve "normal" que "no haya defendido la honorabilidad" de Fernández durante su comparecencia porque "ya no le quedan manos para poner en el fuego".

Pedirá al Supremo que analice si Armengol "mintió" en su declaración Por otra parte, Tellado también ha anunciado que su partido va a registrar un escrito ante el Tribunal Supremo para que se analicen las "mentiras" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en su declaración en el juicio sobre el caso Koldo. Mentiras que, según Tellado, refleja el informe de la Unidad Central Operativa (UCO). "Demuestra que sí había hablado (cuando era presidenta de Baleares) con los líderes de la trama sobre los contratos fraudulentos que se están investigando y que sí tenía una relación estrecha con el cabecilla de la misma, que se refería a ella como 'cariño'", ha señalado en referencia a Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos. La UCO apunta a que Armengol acudió a Koldo para contactar con Ábalos y conseguir un lote de mascarillas infantiles Como ya hizo este domingo, Tellado ha pedido a Armengol que dimita porque no puede "seguir manchando la cámara que preside" después de "mentir" en sede parlamentaria y al Supremo. "Tiene que irse ya, no puede presidir el pleno que comienza mañana", ha sentenciado. Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias y Rajoy, platos fuertes en una semana crucial para el juicio de la Kitchen Noemí San Juan Preguntado por el juicio a la trama 'Kitchen', que salpica al PP del gobierno de Mariano Rajoy y que está en curso para juzgar al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, entre otros, ha respondido que él no sabe "qué pasaba en el gobierno hace cuatro legislaturas". "No estábamos aquí", ha sentenciado, y ha recalcado que en la actualidad tanto el Supremo como la Audiencia Nacional "están investigando lo que ha pasado en este Gobierno" de Pedro Sánchez. “Tellado sobre Kitchen, "No sé lo que pasaba en el Gobierno hace cuatro legislaturas"“

Confía en un acuerdo en Aragón pronto Respecto a las negociaciones con Vox en los distintos territorios, Tellado ha confiado en que haya un acuerdo en Aragón pronto similar al alcanzado recientemente en Extremadura para investir a María Guardiola. "La responsabilidad que ha habido en Extremadura pueda haberla nuevamente en Aragón", ha afirmado, y ha recordado que el pacto deberá ser antes del 4 de mayo para evitar la repetición electoral: "Seguro que seremos capaces de alcanzar un acuerdo". Claves del acuerdo del PP y Vox en Extremadura: endurecimiento de políticas migratorias y menos impuestos Silvia Quílez Iglesias Respecto a las críticas de Vox, en concreto, a su persona, en una carta a la militancia hace unas semanas, Tellado ha respondido: "No leí esa carta y, si la he leído, no me acuerdo". Ha puesto sin embargo en valor la negociación del PP en los distintos territorios y su capacidad para "desbloquear" la situación en Extremadura para "un Gobierno sólido" que dé estabilidad y presupuestos los próximos cuatro años.