Juan Carlos I: "Con el Gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo"

El rey emérito Juan Carlos I ha asegurado que las relaciones de su hijo con el actual Gobierno español "deben ser muy difíciles" y ha considerado que su nieta Leonor, heredera del trono, "tendría que estar más en primera línea" porque "da una muy buena imagen de la monarquía".

En su su reciente visita a París, donde recibió un premio por sus memorias, Juan Carlos I concedió una entrevista al diario Le Figaro, que se ha publicado este sábado.

El hombre que reinó en España desde la muerte del dictador Franco en 1975 hasta su abdicación en 2014, ha asegurado que toda su vida "ha estado dictada por las exigencias de España y del trono": "Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia pero nunca me pude yo beneficiar de ella", ha lamentado.

Para el monarca, "los tiempos cambian y España ha cambiado", al tiempo que se pregunta "¿en qué dirección?", sin responder a la cuestión: "Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra".

Lamenta que la monarquía haya perdido peso En la entrevista, Juan Carlos I no ha dudado en defender la monarquía como sistema de Gobierno, que se mantiene en 11 países europeos. "Eso quiere decir algo", ha dicho, aunque también ha reconocido que "es criticada en ciertos países". "Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido", ha señalado. En el caso de España, el rey emérito también ha considerado que la monarquía ha perdido peso en el día a día de la vida del país. Por ejemplo, ha recordado que, durante su reinado, "todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno" y que "ahora esos encuentros son menos frecuentes". También ha subrayado que en cada uno de sus viajes oficiales iba acompañado del ministro de Exteriores, algo que ya no sucede con su hijo.