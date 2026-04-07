El rey emérito recibirá un premio de la Asamblea Nacional francesa por sus memorias y el Gobierno evita pronunciarse

El rey emérito Juan Carlos acudirá este sábado, 11 de abril, a la Asamblea Nacional francesa en París para la entrega de un premio literario especial por su libro de memorias 'Reconciliación', escrito junto a la autora Laurence Debray, que también estará presente en el acto.

Desde el Gobierno guardan silencio por el reconocimiento. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha evitado este martes pronunciarse sobre el premio al ser una distinción que "se da fuera de nuestras fronteras".

"Yo manifiesto el respeto a la Casa Real actual por parte del Gobierno y, desde luego, nada que decir a un premio que se da fuera de nuestras fronteras. El emérito es un ciudadano libre. Nada que decir en relación a una decisión que toma la Asamblea Nacional en Francia", ha remarcado Saiz.

El premio lo entrega la asociación 'Lire la société' en colaboración con la Cámara Baja del Parlamento francés con motivo de la Jornada del Libro Político y que, en su 35ª edición, ha decidido destacar la obra biográfica del rey emérito por su valor sobre memoria política.

El jurado del premio está encabezado por la historiadora, la directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de los Archivos Nacionales, Annette Wieviorka.

El rey emérito visitó el pasado domingo Sevilla, a donde acudió para presenciar en La Maestranza el regreso del torero Morante de la Puebla, y el lunes se desplazó a Portugal para estar con sus amigos. Juan Carlos I ya estuvo en Francia hace dos años, cuando fue invitado junto a Javier Cerca a una cena en el Elíseo en homenaje al escritor peruano Mario Vargas Llosa con motivo de su ingreso en la Academia Francesa.

'Reconciliación' se publicó en noviembre de 2025 en Francia y más tarde, en diciembre, por Planeta en España. En una entrevista con Europa Press, la autora francesa Laurence Debray defendió que este es "un libro para la historia con 'h' mayúscula", en el que elaboró junto a quien fuera jefe de Estado un compendio de "sus memorias y sus recuerdos", resaltando su relación con Franco, la Transición o la Constitución