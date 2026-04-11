Juan Carlos I recibe un premio por sus memorias en la Asamblea Nacional francesa: "Nadie es profeta en su tierra"

El rey emérito, Juan Carlos I, ha recibido este sábado en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, 'Reconciliación', en un acto en el que ha reivindicado su reinado en España y ha dicho ser consciente de que "nadie es profeta en su tierra".

"Ahora, cuando miro hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme. Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo. Pero siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar", ha expuesto en su intervención tras recibir el galardón.

El monarca ha subrayado que lo que ha buscado con sus memorias es reflejar su "orgullo" de ver "cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles" durante el curso de su reinado.

Don Juan Carlos, acompañado de sus hijas, su nieto Froilán y varios amigos, ha recibido el galardón de manos de la presidenta del Jurado del Libro Político, la historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, en un evento anual que organiza desde hace tres décadas una asociación dedicada a animar el debate público entre la ciudadanía y las principales instituciones.

El rey emérito ofrece en su libro, publicado originariamente en francés, "una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica", ha destacado el jurado al distinguir por unanimidad las memorias del monarca, elaboradas junto con la escritora e historiadora francesa Laurence Debray.