Juan Carlos I recibe un premio por sus memorias en la Asamblea Nacional francesa: "Nadie es profeta en su tierra"
- Don Juan Carlos publicó originalmente en Francia su libro, Reconciliación, escrto junto a la autora Laurence Debray
El rey emérito, Juan Carlos I, ha recibido este sábado en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, 'Reconciliación', en un acto en el que ha reivindicado su reinado en España y ha dicho ser consciente de que "nadie es profeta en su tierra".
"Ahora, cuando miro hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme. Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo. Pero siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar", ha expuesto en su intervención tras recibir el galardón.
El monarca ha subrayado que lo que ha buscado con sus memorias es reflejar su "orgullo" de ver "cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles" durante el curso de su reinado.
Don Juan Carlos, acompañado de sus hijas, su nieto Froilán y varios amigos, ha recibido el galardón de manos de la presidenta del Jurado del Libro Político, la historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, en un evento anual que organiza desde hace tres décadas una asociación dedicada a animar el debate público entre la ciudadanía y las principales instituciones.
El rey emérito ofrece en su libro, publicado originariamente en francés, "una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica", ha destacado el jurado al distinguir por unanimidad las memorias del monarca, elaboradas junto con la escritora e historiadora francesa Laurence Debray.
Su biógrafa: "Una ceremonia muy emocionante tras tantos años en el exilio"
El que fuera rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta el 18 de junio de 2014, cuando abdicó en su hijo Felipe VI, es "consciente de la importancia" de este "reconocimiento oficial" y, para él, va a ser una ceremonia "muy emocionante después de tantos años en el exilio" en Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020, ha asegurado Debray en una entrevista con Efe.
Según han expuesto a Efe fuentes de la asociación 'Lire La Société', organizadora de estos premios y del Día del Libro Político en la Asamblea Nacional, Juan Carlos I ha manifestado su interés en participar, tras la comida, en un homenaje al recién fallecido ex primer ministro francés, Lionel Jospin, junto a su familia, también en la Asamblea.
Justo a continuación, el emérito tiene previsto presenciar un diálogo del intelectual y ensayista Alain Finkielkraut con el historiador y filósofo Marcel Gauchet, con la moderación de la periodista Anna Cabana, responsable de las páginas sobre libros del periódico 'La Tribune Dimanche', según las citadas fuentes.
Esta es la tercera vez en tres décadas que un jurado del Premio Político concede un premio especial al margen del galardón, tras 'Histoire intime de la Ve République' (2022), de Franz-Olivier Giesbert, y 'Seul l’espoir apaise la douleur', de Simone Veil, una reedición que salió en 2023, ha precisado la portavoz.
Bajo el lema 'S’engager'(Comprometerse), la 35ª edición del Día del Libro Político, que se celebra en una de las dependencias de la Asamblea Nacional, propone una reflexión sobre las nuevas formas de implicación ciudadana en un contexto marcado por la transformación de la relación con la política y la evolución de los modos de participación en el debate público.