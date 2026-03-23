Muere el ex primer ministro francés Lionel Jospin a los 88 años

El ex primer ministro Lionel Jospin, figura destacada del socialismo francés, ha fallecido este lunes a los 88 años, según ha anunciado su familia. El pasado mes de enero se había sometido a una intervención quirúrgica importante, de la que no transcendieron detalles.

Jospin fue el jefe del Ejecutivo de cohabitación (cuando el presidente y el primer ministro son de partidos diferentes) entre 1997 y 2002, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac.

Durante su mandato como primer ministro se aprobó la ley que limitaba la jornada laboral a 35 horas y que se convirtió en todo un estandarte para la izquierda francesa.

También fue primer secretario del Partido Socialista de 1981 y 1988, y nuevamente entre 1995 y 1997, diputado y ministro en los gobiernos de François Mitterrand. De orígenes trotskistas, representaba cierta idea de pureza ideológica en el Partido Socialista francés.

Perdió dos veces las elecciones presidenciales, siendo eliminado en la primera vuelta en 2002, frente al líder del ultraderechista Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen.

Se da la circunstancia de que este eminente socialista francés falleció el domingo, el día que se celebraba la segunda vuelta de las elecciones municipales francesas, en las que dos candidatos de su partido consiguieron mantener en manos de la izquierda las dos ciudades más importantes de Francia, París y Marsella.

El Partido Socialista francés: "Participó en cada lucha y fue un referente" En declaraciones a France Info, el actual líder del Partido Socialista, Olivier Faure, ha expresado su "profunda tristeza" y "gran emoción" por el fallecimiento de Jospin, a quien designó como un maestro. "Él era el elegido. Nos educó y nos formó a todos. Todos pertenecemos a esa generación que se forjó con Lionel Jospin, con la izquierda plural. Y fue él quien nos apoyó con su bondad. Fue él quien participó en cada lucha y quien fue un referente, un modelo a seguir para muchos de nosotros", ha declarado Faure. Era, ha añadido, "un hombre íntegro, un hombre de principios" y, con él, durante su gobierno "fueron sin duda los últimos años en que la izquierda estuvo unida". Pero esa historia de unidad terminó mal el 21 de abril de 2002, que marcó un punto de inflexión, ha reconocido Faure, en alusión a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que Jospin terminó en tercera posición, desbancado por Le Pen, algo que el ex primer ministro definió como la caía de un "rayo" sobre el socialismo francés. "Por primera vez en mi vida, vi no al héroe que él representaba para mí, sino a un hombre golpeado por el destino. Y fue una imagen terrible. Incluso mencionó un rayo. Fue como si el cielo se nos hubiera caído encima ese día, y, sinceramente, no se lo merecía", ha lamentado Faure retrospectivamente.