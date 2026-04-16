León XIV carga contra los "explotadores de África" en su visita a Camerún

El papa León XIV continúa su visita a África. En su segundo día en Camerún, el santo pontífice ha presidido una misa en el aeropuerto de Bamenda, ciudad al noroeste del país, a la que han asistido aproximadamente 20.000 fieles. En ella, León ha cargado durante contra los que él denomina "explotadores de África". Aquellos que "en el nombre de la ganancia", dice, "siguen poniendo sus manos en el continente para explotarlo y saquearlo".

Un mensaje que prosigue con el discurso pacifista y antibelicista que ha mantenido el papa en las últimas semanas, manifestándose abiertamente en contra del conflicto armado en Irán y de las políticas tomadas por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

En su homilía también ha afirmado que "las esperanzas en un futuro de paz y reconciliación, en el que cada uno es respetado en su dignidad y a cada uno se le garantizan sus derechos fundamentales, se debilitan continuamente a causa de los numerosos problemas que afligen a una tierra bellísima".

Entre ellos, ha citado "las abundantes formas de pobreza que últimamente también afectan a muchas personas por la crisis alimentaria actual; la corrupción moral, social y política, sobre todo vinculada a la gestión de la riqueza, que impide el desarrollo de las instituciones y las estructuras". También ha enumerado "los graves y derivados problemas que aquejan al sistema educativo y al ámbito sanitario; así como la enorme migración al extranjero, en particular la de los jóvenes.

Un mensaje esperanzador Sin embargo, el discurso de León también ha tenido hueco para el optimismo y la esperanza. Dirigiéndose a los fieles, ha alegado que "este es el momento de cambiar y de transformar la historia del país". Y este cambio, dice, debe producirse "hoy y no mañana", para edificar una "sociedad en la que reinen la paz y la reconciliación". “Este es el momento de cambiar, de transformar la historia del país. Hoy y no mañana, ahora y no en el futuro“ En un país donde el 28% de la población es católica, el papa también ha advertido del "engaño de seguir aquellas sendas que mezclan la fe católica con otras creencias y tradiciones de tipo esotérico o gnóstico que, en realidad, a menudo tienen fines políticos y económicos". Previamente, Prevost había participado en un encuentro por la paz con la comunidad local de Bamenda en la catedral de San José, donde soltó la paloma de la paz. El papa León XIV se desplaza a Bamenda, en la región anglófona de Camerún, centro del conflicto interno, donde participa en un encuentro por la paz con la comunidad local en la catedral de San José Simone Risoluti

Bamenda, azotada por la guerra civil Bamenda es una región del norte que ha sido golpeada duramente por el conflicto de la crisis anglófona de Camerún, iniciada en 2016 cuando los separatistas ambazonianos, de los territorios anglófonos del país, se rebelaron y lanzaron una campaña de guerrilla contra las Fuerzas Armadas de Camerún y proclamaron unilateralmente la independencia. En 2017, el gobierno camerunés declaró la guerra a los secesionistas y envió su ejército a las regiones anglófonas, entre las que se encuentra Bamenda. Se estima que esta guerra civil ha dejado cerca de 6.500 muertos en todo el país, más de 500.000 desplazados y una grave crisis humanitaria.