El científico Mariano Barbacid no promociona un producto para tratar la pérdida de memoria en RTVE
Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo en el que aparece la presentadora del Canal 24 horas de RTVE Marina Ribel como si estuviera entrevistando al científico español Mariano Barbacid sobre un remedio para tratar la pérdida de memoria y el alzhéimer denominado "Memo Meister". Es falso. Se trata de un montaje del tipo ultrafalso (deepfake) en el que suplantan a Ribel y Barbacid. Además, dos neurólogos y un farmacéutico explican a VerificaRTVE que no hay evidencia científica que respalde la eficacia de dicho producto.
En el vídeo por el que nos habéis consultado aparece Marina Ribel, presentadora del Canal 24 horas de RTVE, como si estuviera hablando de un producto llamado "Memo Meister" gracias al que "nueve de cada diez pacientes diagnosticados con alzhéimer mostraron signos claros de reversión de la enfermedad". A continuación, vemos al científico Mariano Barbacid contando que ha encontrado una forma natural para combatir la pérdida de memoria y narra que su interés para encontrar una cura surge porque su padre y su abuelo la padecieron.
La grabación dura más de 10 minutos y está publicado en un sitio web en el que aparecen ventanas emergentes ofreciendo el producto por 79 euros. El mismo artículo se promueve en otro portal que indica que está compuesto por "ingredientes Premium" como "Vitamina B-3, zinc o extracto de corteza de pino". Tanto en la grabación como en los comentarios insertados en la web hay testimonios de supuestos casos de éxito del producto.
RTVE no ha emitido esta entrevista, es un 'deepfake'
El producto por el que nos habéis consultado se promueve en un vídeo ultrafalso (deepfake) que suplanta a la presentadora Marina Ribel y al científico Mariano Barbacid. La grabación utiliza fragmentos de la emisión del informativo 'La Tarde en 24h' de RTVE del 27 de enero de 2026. A partir del minuto 10:44 puedes ver que se emitió una entrevista al investigador Barbacid en la cual explica que su equipo consiguió eliminar el cáncer de páncreas en ratones. Sin embargo, para el deepfake solo usaron la imagen de la presentadora que introduce la pieza. Del doctor tomaron una entrevista de abril de 2021, realizada por Castilla y León Televisión, en la cual habla de los avances en los estudios de oncología. En ninguna de estas dos emisiones se promueve la venta de un producto para tratar la pérdida de memoria.
Un vídeo manipulado cuyo audio está creado con IA
Tal y como has comprobado ni la presentadora Marina Ribel ni el científico Mariano Barbacid pronuncian las declaraciones que les atribuye la grabación por la que nos habéis consultado. El audio real de los dos vídeos que han utilizado en el montaje ha sido sustituido por voces sintéticas generadas con inteligencia artificial.
Hemos analizado cada fragmento con las herramientas de detección de IA del proyecto IVERES y con InVID-WeVerify. Ambas concluyen que el audio es falso con más de un 97% de fiabilidad en su predicción.
Hemos detectado errores característicos de contenidos generados con inteligencia artificial en el vídeo. Las voces de ambos suenan robóticas, además el audio se repite en ocasiones y cuando habla Barbacid se refiere a él mismo en términos femeninos y se describe como periodista en varias ocasiones.
Memo Meister no está registrado como medicamento ni como suplemento
En VerificaRTVE hemos comprobado que este producto no aparece en el "Buscador de Medicamentos" de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Tampoco está registrado en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), como puedes observar en la siguiente imagen.
En VerificaRTVE preguntamos a dos neurólogos y a un farmacéutico sobre este producto y los tres coinciden en que no hay evidencia científica que respalde su eficacia. El médico José Miguel Láinez, presidente de la Sociedad Española de Neurología (SEN), explica: "Como este tipo de productos hay muchos, que son productos dietéticos, porque no son medicamentos, son complementos que tienen diferentes componentes, es decir, tienen ginkgo biloba, extractos de plantas, diferentes vitaminas, y de todos ellos prácticamente no hay (evidencia)".
El doctor Alberto Villarejo, miembro y exvicepresidente de la Asociación Madrileña de Neurología, sostiene que "como las decenas de suplementos nutritivos que se venden para la memoria o el deterioro cognitivo, no hay ningún estudio que avale su uso". Señala que "solo sirven para que quien los vende se enriquezca, aprovechando la alta prevalencia de estos problemas y la escasez de tratamientos eficaces". Aclara que "ingerir estos productos no es perjudicial porque en su mayoría son vitaminas". Sin embargo, según este experto, los suplementos nutritivos son recomendados sólo en las personas que no tienen una alimentación adecuada, son alcohólicas o desnutridas, pero siempre buscando lo que le falta a ese paciente, (...) no así de forma genérica como suplementos".
Eduardo Ramírez, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, asegura que "la administración de estos suplementos puede generar una falsa sensación de eficacia en un problema que requiere valoración clínica, porque la pérdida de memoria puede deberse a causas médicas patológicas cuyo abordaje no debería retrasarse". Además, expone que "los suplementos botánicos pueden causar reacciones adversas, alergias, interacciones con medicamentos y variabilidad de composición entre productos, especialmente si se venden online, por lo que su uso sin valoración de un profesional sanitario resulta especialmente desaconsejable en personas mayores, pacientes polimedicados". Según este experto, los extractos botánicos "no presentan claim autorizado ni monografía europea disponible que refleje un beneficio sobre la función cognitiva".
En VerificaRTVE te hemos alertado en otras ocasiones de otros falsos remedios que se promocionan suplantando a periodistas de RTVE. Es el caso de esta suplantación del presentador Xabier Fortes para promocionar un producto para los vasos sanguíneos o esta en la que suplantan a la presentadora del canal 24 horas Cristina Almandós para un remedio para tratar la diabetes sin evidencia científica.
Keyling T. Romero es alumna del Máster de Formación Permanente de Reporterismo Internacional de la Universidad de Alcalá y el Instituto RTVE. Esta noticia ha sido supervisada por Blanca Bayo Pérez, responsable de VerificaRTVE.