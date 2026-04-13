El científico Mariano Barbacid no promociona un producto para tratar la pérdida de memoria en RTVE

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo en el que aparece la presentadora del Canal 24 horas de RTVE Marina Ribel como si estuviera entrevistando al científico español Mariano Barbacid sobre un remedio para tratar la pérdida de memoria y el alzhéimer denominado "Memo Meister". Es falso. Se trata de un montaje del tipo ultrafalso (deepfake) en el que suplantan a Ribel y Barbacid. Además, dos neurólogos y un farmacéutico explican a VerificaRTVE que no hay evidencia científica que respalde la eficacia de dicho producto.

En el vídeo por el que nos habéis consultado aparece Marina Ribel, presentadora del Canal 24 horas de RTVE, como si estuviera hablando de un producto llamado "Memo Meister" gracias al que "nueve de cada diez pacientes diagnosticados con alzhéimer mostraron signos claros de reversión de la enfermedad". A continuación, vemos al científico Mariano Barbacid contando que ha encontrado una forma natural para combatir la pérdida de memoria y narra que su interés para encontrar una cura surge porque su padre y su abuelo la padecieron.

La grabación dura más de 10 minutos y está publicado en un sitio web en el que aparecen ventanas emergentes ofreciendo el producto por 79 euros. El mismo artículo se promueve en otro portal que indica que está compuesto por "ingredientes Premium" como "Vitamina B-3, zinc o extracto de corteza de pino". Tanto en la grabación como en los comentarios insertados en la web hay testimonios de supuestos casos de éxito del producto.

RTVE no ha emitido esta entrevista, es un 'deepfake' El producto por el que nos habéis consultado se promueve en un vídeo ultrafalso (deepfake) que suplanta a la presentadora Marina Ribel y al científico Mariano Barbacid. La grabación utiliza fragmentos de la emisión del informativo 'La Tarde en 24h' de RTVE del 27 de enero de 2026. A partir del minuto 10:44 puedes ver que se emitió una entrevista al investigador Barbacid en la cual explica que su equipo consiguió eliminar el cáncer de páncreas en ratones. Sin embargo, para el deepfake solo usaron la imagen de la presentadora que introduce la pieza. Del doctor tomaron una entrevista de abril de 2021, realizada por Castilla y León Televisión, en la cual habla de los avances en los estudios de oncología. En ninguna de estas dos emisiones se promueve la venta de un producto para tratar la pérdida de memoria.

Un vídeo manipulado cuyo audio está creado con IA Tal y como has comprobado ni la presentadora Marina Ribel ni el científico Mariano Barbacid pronuncian las declaraciones que les atribuye la grabación por la que nos habéis consultado. El audio real de los dos vídeos que han utilizado en el montaje ha sido sustituido por voces sintéticas generadas con inteligencia artificial. Análisis de las herramientas IVERES e InVID-WeVerify sobre el audio de Mariano Barbacid VerificaRTVE Hemos analizado cada fragmento con las herramientas de detección de IA del proyecto IVERES y con InVID-WeVerify. Ambas concluyen que el audio es falso con más de un 97% de fiabilidad en su predicción. Análisis de las herramientas IVERES e InVID-WeVerify sobre el audio de las imágenes de Marina Ribel VerificaRTVE Hemos detectado errores característicos de contenidos generados con inteligencia artificial en el vídeo. Las voces de ambos suenan robóticas, además el audio se repite en ocasiones y cuando habla Barbacid se refiere a él mismo en términos femeninos y se describe como periodista en varias ocasiones.