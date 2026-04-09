El exdirigente de ETA Josu Ternera afronta el último juicio en Francia que condiciona su entrega a España

El último juicio pendiente en Francia contra el exdirigente de la banda ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, ha comenzado este jueves en el Tribunal de Apelación de París. Un proceso que ha comenzado con una vista sobre su apelación contra la causa abierta en este país por asociación de malhechores terroristas. La vista durará, en principio, dos días, aunque el fallo judicial no tiene plazo previsto, y cuando haya una resolución España podrá activar la euroorden para su entrega para las causas que tiene pendientes después de que el proceso fuera aplazado en octubre por motivos de salud.

Urrutikoetxea, de 75 años, ha llegado acompañado de su mujer y de la hija de ambos a la audiencia que ha dado comienzo con su identificación, dando su nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y lugar de residencia.

En esta primera sesión se ha abordado la petición de la defensa había a la Fiscalía para que declarasen como testigos un exmiembro del IRA irlandés y un abogado sudafricano. De momento, hay problemas para la conferencia con el abogado sudafricano y el exmiembro del IRA ha leído una carta en al que decía que no quería participar.

Este caso juzga la supuesta implicación de Josu Ternera con ETA entre 2002 y 2005, por unos hechos por los que ya fue condenado en rebeldía en 2010 a siete años de cárcel, pero al ser capturado tras más de 17 años de clandestinidad en los Alpes franceses en 2019, pidió —como era su derecho— que se repitiera el juicio en su presencia.

Eso debería haber ocurrido en principio en 2021, pero su defensa consiguió, amparándose en cuestiones formales, que la causa volviera a la fase de instrucción y luego se ha ido posponiendo de forma repetida.

El pasado mes de octubre, el juicio volvió a posponerse al no acudir Urrutikoetxea a la audiencia por su estado de salud. El médico que designó entonces el tribunal constató que tenía problemas de hipertensión.