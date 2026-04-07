La Inteligencia Artificial se 'topa' con los fraudes al seguro: ¿los evita o los propicia?

De la Inteligencia Artificial se dice que cambiará el mundo o, al menos, eso insisten muchos entendidos. En el sector de los seguros, esta tecnología cada vez ayuda más a detener estafas. Aunque, como siempre, toda sentencia tiene su excepción y también proliferan quienes la usan para inventar daños y poder cobrar una indemnización.

Así lo constata el XIII Mapa Axa del Fraude en España. La IA, afirma el documento, ha permitido un incremento de hasta en seis décimas en la detección de timos. En porcentajes, supone pasar del 30% de 2024 a un 36% en 2025.

Los números, de nuevo, ayudan a constatar esta evolución. En 2013, todos estos intentos de amaño se detectaban manualmente (hasta un 97%). Esto significa que en doce años, se ha producido una subida del 34% gracias a la tecnología.

"Una de las consecuencias de este desarrollo tecnológico es el incremento de la precisión en la lucha contra el fraude, lo que hace que cada vez más las sospechas recaigan sobre casos que realmente terminan siendo fraudulentos; evitando molestias sobre los asegurados honestos, que son mayoría", ha explicado Fernando Carballo, director de Siniestro de AXA España.

La IA, lista para la 'trampa' Axa también ha remarcado que algunas personas emplean esta tecnología con fines menos benevolentes. Fue el caso de un cliente que utilizó una aplicación para crear una foto con una rotura en su placa vitrocerámica y la envió a la compañía para cobrar la indemnización. Los análisis posteriores del departamento de prevención permitieron detectar que la grieta se había simulado con IA. A su uso, se suma el empleo de drones para poner coto a estos amaños. Así, Axa evitó un pago fraudulento de casi 200.000 euros tras fotografiar con uno de estos dispositivos las cubiertas de una nave afectadas -o eso se suponía- por una tormenta de granizo. Las imágenes demostraron que el techo no sufría las graves perforaciones que pueden dejar estos pedriscos. 00.15 min Fraude al seguro para sustitución de cubierta Y, por supuesto, resisten los métodos tradicionales como la contratación de un detective. Así ocurrió con este ciclista que tuvo un accidente en una zona en obras. El hombre denunció al Ayuntamiento mientras alegaba que no podía correr ni andar en bici, lo que le impedía salir a la calle porque, además, se cansaba mucho. Las sospechas del perito médico de la aseguradora activaron el seguimiento de un detective, que grabó al hombre. El análisis posterior permitió evitar un fraude de más de 40.000 euros. 04.28 min Fraude al seguro por accidente

Los españoles, aprobado en honradez El documento destaca que la tasa de fraude al seguro en España ha descendido cinco centésimas, pasando del 1,97% de 2024 al 1,92% de 2025. La honradez gana puntos en este ámbito, aunque sea levemente. La aseguradora también ha constatado que los siniestros declarados han permanecido estables en torno al millón de casos en los últimos años. Frenar los engaños tienen consecuencias positivas para la compañía y para los asegurados honestos. Por un lado, AXA se ahorró casi 88 millones de euros en pagos fraudulentos en 2025. Por otro, reduce las primas que los clientes desembolsan por sus pólizas.