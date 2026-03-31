El Gobierno defiende la gestión de RTVE e insta al PP a incluir en la comisión "a las televisiones autonómicas"
- La portavoz del Ejecutivo señala los "55 millones de superávit" y las buenas audiencias
- El PP cree que "se tiene que hacer una investigación sobre lo que está pasando"
Un día después de que el Partido Popular impulsase en el Senado la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de RTVE, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la gestión del organismo público, cuyas cifras "hablan por sí solas". Y ha continuado planteando la posibilidad de que se incluya, en esa comisión a otras televisiones autonómicas públicas, "como por ejemplo Telemadrid".
La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aludido a los "55 millones de superávit" de RTVE, que ha registrado en los últimos meses las mejoras audiencias "desde hace una década" . Un "ente plural" donde el gasto público por ciudadano "es menor que nunca", ha defendido, para denunciar el "uso partidista" del Partido Popular de la Cámara Alta. Los populares se han apoyado en su mayoría absoluta en el Senado para aprobar la creación de esta comisión de investigación, la séptima esta legislatura.
“Me parece conmovedor el interés que tiene el PP por velar por la pluralidad de un ente público en ese sentido”, ha continuado diciendo Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Entiendo que se podría plantear incluir en esta comisión de investigación a otras televisiones autonómicas públicas, como por ejemplo Telemadrid".
PP: "Las comisiones de investigación parlamentaria no juzgan nada"
Desde el Congreso, la portavoz popular Ester Muñoz ha respondido al comunicado emitido por RTVE en el que, desde el respeto al Senado, se cuestiona que la comisión de investigación que quiere impulsar el PP se asemeje a un "intento de tutela hacia los profesionales de la Corporación y puede generar un efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo".
Según Muñoz, "las comisiones de investigación parlamentaria no juzgan nada". "No somos un juzgado", ha continuado, pero "teniendo en cuenta que ha habido informes de los Consejos de Informativos alertando de manipulación en programas de TVE", ha continuado la portavoz del PP en la Cámara Baja, "y habida cuenta que se paga con impuestos de todos", los populares creen que "se tiene que hacer una investigación sobre lo que está pasando en TVE".