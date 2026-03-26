El mapa de la espiritualidad ilumina los manuscritos armenios en la Biblioteca Nacional

Toros Roslin fue un célebre miniaturista y escriba armenio del siglo XIII cuyas minuciosas escenas de la vida de Cristo trascendieron sus fronteras y fueron imitadas en monasterios de la Europa medieval, según explica a RTVE.es Yvette Tajarian, comisaria de la exposición Por los caminos del mapa de la espiritualidad: el arte manuscrito armenio.

Las miniaturas de los manuscritos de Roslin se distinguen por su gran maestría, una rica paleta cromática y una notable profundidad psicológica de los personajes. El artista trabajó por encargo de la familia real, de príncipes y de altos dignatarios eclesiásticos. Por primera vez, uno de sus trabajos, encargado por el rey Hetum I, sale de Armenia y puede ser contemplado en la Sala Hipóstila de la Biblioteca Nacional de España.

En el estilo de este miniaturista de Cilicia resaltan los vivos colores, los adornos en pan de oro, la expresividad en la representación de los santos y los evangelistas y la síntesis de la tradición bizantina y occidental. Es notable la caligrafía del texto, escrita en erkat'agir (escritura de hierro), trazada con pluma de caña en la que las letras parecen tipos de imprenta por su perfecta regularidad.

Detalle del 'Evangelio Shukhonts', de 1684. BNE

Armenia tiene una historia milenaria, parte del imperio hitita, del imperio persa y de la antigua URSS, está situada en el Caúcaso pero mira más a Occidente que a Oriente y el cristianismo tiene un gran peso en su identidad nacional. Desde hace siglos, la diáspora marca su cultura. La población que vive en Armenia no llega a tres millones de personas, pero los armenios dispersos por el mundo rondan los diez millones, la mayoría en Rusia, Francia y Estados Unidos, según afirma la portavoz de su embajada.

Por los caminos del mapa de la espiritualidad: el arte manuscrito armenio muestra algunas de las joyas del Instituto Mesrop Mashtots de Manuscritos Antiguos en colaboración con el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte de la República de Armenia. En concreto, se exhiben once códices y tres filacterias del Matenadarán, biblioteca que alberga 23.000 manuscritos en armenio y otros idiomas.

Tres filacterias Las tres filacterias (hmayil en armenio) son rollos de pergamino que contienen oraciones, textos bíblicos y fórmulas mágicas. Tradicionalmente se creía que protegían a quien los portaba de desgracias, enfermedades y fuerzas malignas. Tajarian apunta que se llevaban pegadas al cuerpo, en la cintura, enrrolladas en una funda de cuero y servían como amuletos para proteger a los soldados que iban a la guerra o propiciar un embarazo que se resistía a llegar. La tipología de las filacterias cambia en función de la clase social de su portador, adornadas con miniaturas religiosas y con escenas relacionadas con la curación, la reprensión o la sumisión de los malos espíritus. Tenían más oro y colorido, cuanto más rico era su dueño, mientras que las más humildes solo tenían un texto propiciatorio o una oración, puntualiza la comisaria a RTVE.es. Tres filacterias armenias. BNE Los códices expuestos, creados en scriptoria de diversas regiones del mundo de Cilicia, Vaspurakan, Nueva Julfa o Crimea a Chipre, Roma, Constantinopla o Filipinas, están datados entre los siglos VIII y XVIII. El manuscrito más antiguo es una epístola de San Pablo escrita en letra de hierro en un pergamino que ha sido raspado y encima se ha escrito otro texto, algo que se conoce como palimspsesto y era habitual en la Edad Media por la falta de material de escritura.

Desde Filipinas Los comerciantes armenios estaban asentados por todo el mundo. El manuscrito más curioso es un libro de 1775 proveniente de Filipinas, escrito en español, que fue traducido del armenio y copiada personalmente por Zakaria, hijo de Ter Martiros Jughayetsi, miembro de una importante familia de comerciantes de Nueva Julfa. Puerta del cielo tiene una naturaleza religiosa y educativa. Basado en la Biblia y las enseñanzas de los padres de la iglesa, esta obra presenta las reglas de la vida espiritual y la puerta de la fe para acceder al reino de los cielos. El manuscrito del siglo XVIII demuestra como se mantenía la herencia cultural armenia incluso en los confines más alejados del globo. 'Puerta del cielo' de Manila. BNE Una vitrina despliega un manuscrito Khndrakatár (intercesor o milagroso). La tradición de atribuir un poder especial a algunos manuscritos entrelaza la cultura cristiana medieval y la piedad popular. La comisaria ha explicado que se mantiene en la actualidad, cuando exhiben uno de estos textos hay devotos que peregrinan para verlo y orar ante sus páginas en la sede del Matenadarán en Ereván.